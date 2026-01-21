Proton VPN devient encore plus stable et plus rapide, le bon moment pour s’abonner

Proton VPN fait évoluer sa gestion du chargement de la liste de serveurs, permettant à ses applications de devenir plus rapides et plus intuitives à utiliser.

Proton VPN a récemment déployé une mise à jour importante de sa plateforme. Désormais, celle-ci ne charge plus la liste des plus de 15 000 serveurs VPN disponibles à travers le monde. À la place, les utilisateurs vont voir s'afficher une liste plus restreinte, simplifiée et identique sur tous les supports, car liée au compte Proton VPN. Ce changement va permettre d'améliorer les performances et la stabilité des applications et d'en réduire les temps de chargement.

Il est précisé que les utilisateurs auront encore accès à de nombreuses options pour chaque pays, avec potentiellement des centaines d'options selon l'emplacement sélectionné. La liste de serveurs de chaque compte comprendra :

Des serveurs dans chaque pays, état et ville pris en charge.

Au moins un serveur dans chaque ville ou état, prenant en charge toutes les fonctionnalités disponibles pour cette zone géographique.

Au moins une option Secure Core pour chaque pays pris en charge.

Au moins un serveur Tor pour chaque pays pris en charge.

Proton optimise le fonctionnement de son VPN

Ce nouveau système de fonctionnement apporte plusieurs avantages concrets sans limiter les possibilités offertes :

Temps de chargement des applications plus rapides.

Informations plus précises sur la charge du serveur.

Temps de connexion plus rapides.

Consommation de batterie réduite.

Moins de plantages et de blocages d'applications.

Proton VPN annonce aussi que ne pas afficher l'ensemble des serveurs à chaque compte complexifie la tâche des gouvernements et des acteurs qui voudraient constituer une base de données des adresses IP utilisées par la plateforme, à des fins de blocage. En outre, la mise en cache de l'intégralité de la liste des serveurs sur votre appareil permet d'assurer la continuité de service en cas de blocage de l'accès à l'API backend de Proton VPN.

Vous avez donc une raison de plus de souscrire à Proton VPN, solution européenne et l'un des services du genre les plus efficaces du marché. Proton VPN Plus est actuellement disponible à 2,99 euros par mois (- 70 %) pendant 24 mois. Proton Unlimited, qui inclut aussi Proton Pass, Proton Mail, Proton Calendar et Proton Drive (jusqu'à 50 Go de stockage cloud), passe quant à lui à 7,99 euros mensuels pendant deux ans.