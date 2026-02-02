Amazon met fin à cette astuce populaire pour utiliser des applis interdites sur Fire TV

Amazon renforce sa lutte contre les applications de streaming illégal sur Fire TV. Une technique bien connue permettait jusqu’ici de contourner les blocages. Elle ne fonctionne plus avec la nouvelle méthode mise en place.

La Fire TV est un appareil développé par Amazon. Elle permet de connecter un téléviseur à Internet pour accéder à des plateformes comme Prime Video, Netflix ou YouTube. Ce système existe sous forme de clé HDMI, de boîtier ou directement intégré dans certains téléviseurs. Contrairement à l’IPTV illégal, qui donne souvent accès à des flux piratés, il repose sur Fire OS, un système basé sur Android et entièrement contrôlé par la firme de Jeff Bezos. Certains utilisateurs détournent néanmoins cet usage pour installer des applications non autorisées, en dehors de l’Appstore officiel.

Jusqu’à présent, Amazon bloquait ces applications au moment de leur ouverture. Un message d’avertissement s’affichait, et l’application refusait de se lancer. Cela n’empêchait pas certains utilisateurs de contourner la restriction en clonant les applis. Ce procédé permettait de modifier leur nom interne, ce qui suffisait à tromper le système de détection. Désormais, ce contournement est devenu inutile. La société bloque directement l’installation des applications interdites, bien avant qu’elles puissent être lancées.

Amazon bloque désormais l’installation des applis interdites sur Fire TV, rendant inutiles les outils de clonage

Amazon vient de renforcer sa lutte contre le streaming illégal en modifiant le fonctionnement du blocage des applis interdites sur Fire TV. Selon le site spécialisé AFTVnews, la détection repose toujours sur le nom de l’application, mais le blocage intervient désormais dès la tentative d’installation. Les utilisateurs ne peuvent donc plus installer ces applications, même modifiées. Jusque-là, beaucoup utilisaient des outils de clonage pour contourner les restrictions en changeant le nom du fichier. L’entreprise avait déjà retiré certains de ces outils de son Appstore, mais ils restaient accessibles ailleurs. Avec ce nouveau système, cette méthode devient inutilisable directement sur l’appareil.

Le blocage mis en place par Amazon complique fortement l’utilisation des applications interdites. Néanmoins, certains utilisateurs cherchent encore des moyens de passer outre les restrictions. Malgré les efforts déployés, la mesure ne permet pas d’éliminer totalement les pratiques illégales. Elle constitue toutefois un frein important pour ceux qui tentaient encore de contourner les règles directement depuis leur appareil.