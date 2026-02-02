Samsung veut absolument que vous achetiez son Galaxy S26 Ultra

Samsung prévoirait de produire bien plus de Galaxy S26 Ultra que de Galaxy S26 et Galaxy S26+. La marque veut clairement pousser les utilisateurs à acheter le modèle le plus haut de gamme et le plus cher.

Les Galaxy S26 seront présentés le 25 février 2026, pour une disponibilité le 11 mars. On s'attend à ce que Samsung mette l'emphase sur un modèle en particulier lors de l'annonce et pour sa campagne de communication : le Galaxy S26 Ultra. C'est ce smartphone qui va recevoir le plus d'innovations, et le constructeur s'attend à ce qu'il constitue l'essentiel de la demande.

D'après des chiffres partagés par le leaker Ice Universe, le Galaxy S26 Ultra va représenter à lui seul 73,5 % de la production initiale de la série des Galaxy S26. 3,6 millions d'unités devraient ainsi sortir d'usine pour le lancement. Le Galaxy S26 serait lui produit à 700 000 exemplaires (14,3 %) et le Galaxy S26+ à 600 000 exemplaires (12,2 %). Samsung prévoit donc de vendre environ 3 modèles Ultra sur 4 Galaxy S26 vendus.

Samsung fait all-in sur le Galaxy S26 Ultra

Les données des précommandes et des premières semaines de ventes peuvent inciter la marque à réajuster la production, mais on sait au moins que Samsung mise très gros sur son Galaxy S26 Ultra cette année. Sur la génération des Galaxy S25 et S24, les modèles Ultra réalisaient environ la moitié des ventes. Passer à presque 75 % semble ambitieux, mais cet objectif est sans doute accompagné de changements stratégiques à venir, qui vont pousser les utilisateurs vers le S26 Ultra.

En Europe, le prix des Galaxy S26 et S26+ devrait augmenter, alors que celui du Galaxy S26 Ultra pourrait diminuer selon l'option de stockage. Ce resserrement de l'écart tarifaire rendrait le S26 Ultra bien plus intéressant que ses prédécesseurs en termes de rapport qualité-prix. La nouvelle technologie d'écran de Samsung pour la vie privée pourrait aussi inciter à se tourner vers le mobile le plus chère de la gamme.

“Lorsqu'une entreprise concentre l'essentiel de ses capacités, de ses ressources et de sa confiance sur un seul modèle avant son lancement, elle envoie un message très clair au marché. Il n'y a qu'un seul véritable protagoniste dans cette génération. Les autres donnent davantage l'impression d'exister pour compléter la gamme de produits. Si vous voulez un Galaxy S26, Samsung a déjà choisi quel modèle pour vous”, analyse Ice Universe.