Bon plan caméras extérieures Arlo Essential 2 HD : ce pack à prix cassé est parfait pour surveiller votre maison !

Chaque année, de nombreuses maisons sont la cible des cambrioleurs. Il existe pourtant une solution dissuasive qui peut être efficace : l'installation de caméras de surveillance. Ce pack avec 2 caméras extérieures sans fil Arlo est en promotion sur Amazon. C'est le bon moment pour vous équiper à prix cassé puisqu'il passe de 142 € à 79,98 € seulement, soit 39,99 € l'unité. C'est un excellent prix quand on sait que la caméra seule est également en promotion mais à 83,33 € !

Les soldes d’hiver 2026 se terminent demain. Il ne faut donc pas rater les dernières offres en cours. Vous pouvez par exemple en profiter pour vous équiper d’un système de vidéosurveillance simple à installer et très efficace pour un prix défiant toute concurrence. On vous explique tout.

Cette offre se passe sur Amazon. Il s’agit du pack Arlo Essential 2 HD qui comprend deux caméras de surveillance extérieures. Habituellement en vente pour plus de 140 euros, il est actuellement en promotion pour seulement 79,99 euros. C’est un super prix pour pouvoir protéger sa maison des cambriolages sans se ruiner au passage !

Un pack pour surveiller votre maison et faire fuir les intrus

Ce Pack Arlo Essential 2 HD comprend 2 caméras extérieures pour pouvoir surveiller les éléments les plus importants de votre domicile comme votre porte d’entrée ou votre jardin. Les caméras offrent une résolution Full HD, un grand angle de vue de 130° ainsi que la vision nocturne en couleur pour être certain d’avoir une image nette et utilisable en toute circonstance.

Vous avez même un projecteur intégré avec détecteur de mouvement qui peut éclairer jusqu’à 5 mètres et une sirène audible jusqu’à 30 mètres pour décourager les cambrioleurs de s’approcher.

Les caméras sont très simples à installer puisqu’elles fonctionnent sur batterie. Vous n’avez qu’à les fixer à l’endroit voulu et le tour est joué. La batterie a une autonomie de 6 mois. Vous n’avez donc à la recharger qu'une à deux fois par an. Par ailleurs, elles se connectent à votre réseau WiFi 2,4 GHz pour un fonctionnement sans fil.

Les caméras peuvent aussi vous servir au quotidien pour communiquer avec vos proches quand vous n’êtes pas chez vous ou pour parler avec un livreur par exemple pour qu’il sache où déposer votre colis en sécurité. En effet, les caméras sont équipées de l’audio bidirectionnel avec un micro et un haut parleur.

Les caméras Arlo peuvent fonctionner sans abonnement. Vous aurez alors la possibilité d’être alerté en cas de mouvement pour pouvoir visionner en temps réel ce qu’il se passe chez vous. Et si vous souhaitez plus de fonctionnalités comme l’enregistrement des vidéos dans le cloud ou la détection de mouvement intelligente capable de différencier les personnes, les animaux, les véhicules ou les colis, vous pouvez souscrire à l’abonnement Arlo Secure après une période d’essai.