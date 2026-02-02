Bon plan caméras extérieures Arlo Essential 2 HD : ce pack à prix cassé est parfait pour surveiller votre maison !

Chaque année, de nombreuses maisons sont la cible des cambrioleurs. Il existe pourtant une solution dissuasive qui peut être efficace : l'installation de caméras de surveillance. Ce pack avec 2 caméras extérieures sans fil Arlo est en promotion sur Amazon. C'est le bon moment pour  vous équiper à prix cassé puisqu'il passe de 142 € à 79,98 € seulement, soit 39,99 € l'unité. C'est un excellent prix quand on sait que la caméra seule est également en promotion mais à 83,33 € !

Caméra de Surveillance WiFi Extérieure Sans Fil Arlo Essential 2 HD

Les soldes d’hiver 2026 se terminent demain. Il ne faut donc pas rater les dernières offres en cours. Vous pouvez par exemple en profiter pour vous équiper d’un système de vidéosurveillance simple à installer et très efficace pour un prix défiant toute concurrence. On vous explique tout.

Cette offre se passe sur Amazon. Il s’agit du pack Arlo Essential 2 HD qui comprend deux caméras de surveillance extérieures. Habituellement en vente pour plus de 140 euros, il est actuellement en promotion pour seulement 79,99 euros. C’est un super prix pour pouvoir protéger sa maison des cambriolages sans se ruiner au passage !

Un pack pour surveiller votre maison et faire fuir les intrus

Ce Pack Arlo Essential 2 HD comprend 2 caméras extérieures pour pouvoir surveiller les éléments les plus importants de votre domicile comme votre porte d’entrée ou votre jardin. Les caméras offrent une résolution Full HD, un grand angle de vue de 130° ainsi que la vision nocturne en couleur pour être certain d’avoir une image nette et utilisable en toute circonstance.

Vous avez même un projecteur intégré avec détecteur de mouvement qui peut éclairer jusqu’à 5 mètres et une sirène audible jusqu’à 30 mètres pour décourager les cambrioleurs de s’approcher.

Les caméras sont très simples à installer puisqu’elles fonctionnent sur batterie. Vous n’avez qu’à les fixer à l’endroit voulu et le tour est joué. La batterie a une autonomie de 6 mois. Vous n’avez donc à la recharger qu'une à deux fois par an. Par ailleurs, elles se connectent à votre réseau WiFi 2,4 GHz pour un fonctionnement sans fil.

Les caméras peuvent aussi vous servir au quotidien pour communiquer avec vos proches quand vous n’êtes pas chez vous ou pour parler avec un livreur par exemple pour qu’il sache où déposer votre colis en sécurité. En effet, les caméras sont équipées de l’audio bidirectionnel avec un micro et un haut parleur.

Les caméras Arlo peuvent fonctionner sans abonnement. Vous aurez alors la possibilité d’être alerté en cas de mouvement pour pouvoir visionner en temps réel ce qu’il se passe chez vous. Et si vous souhaitez plus de fonctionnalités comme l’enregistrement des vidéos dans le cloud ou la détection de mouvement intelligente capable de différencier les personnes, les animaux, les véhicules ou les colis, vous pouvez souscrire à l’abonnement Arlo Secure après une période d’essai.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Vous hésitez encore à installer une borne de recharge à domicile pour votre voiture électrique ? Cette offre pourrait vous aider à franchir le pas

Entre les raccordements parfois difficiles et des travaux qui n’en finissent pas, il n’est pas toujours facile de se décider à installer une borne de recharge pour voiture électrique à…

Windows 11 26H2 : Microsoft confirme discrètement la prochaine mise à jour majeure, voici les nouveautés attendues

C’est une tradition : tous les ans, à l’automne, Microsoft publie pour le grand public une mise à jour majeure de Windows 11, son système d’exploitation. La prochaine se nomme 26H2…

Annoncée comme une révolution, cette batterie solide se heurte à la réalité

Annoncée pour début 2024, la première moto électrique dotée d’une batterie solide promettait une révolution. Son autonomie doublée et sa recharge en cinq minutes ont suscité de grands espoirs. Mais…

Vérification d’âge : l’Arcom menace de bloquer ces deux sites pour adultes

Deux sites pour adultes sont dans le viseur de l’Arcom pour ne pas avoir mis en place de système de vérification de l’âge. Ils risquent le blocage et le déréférencement….

Surprise ! Jupiter est plus petite que prévu : cette découverte cruciale défie notre vision des géantes gazeuses

Jupiter ne nous a pas encore livré tous ses secrets. La planète a récemment été remesurée grâce à la sonde Juno de la NASA, qui a révélé que la plus…

Ça fait quoi de laisser une Tesla Model 3 par -33 °C sans la préparer ?

Une Tesla Model 3 a été laissée toute une nuit dehors par -33 °C, sans aucune préparation préalable. Ce test en conditions extrêmes a mis en évidence les limites du…

Un blind test musical bientôt sur Spotify ? Le code de l’application révèle une nouvelle fonctionnalité de jeu

Spotify pourrait prochainement intégrer un jeu dans son application mobile. Un blind test est bien sûr attendu, mais des alternatives sont possibles.  Spotify est peu à peu devenue bien plus…

Proton VPN passe à l’offensive avec une offre abordable pour protéger votre confidentialité en ligne

Proton VPN propose jusqu’à 70% de réduction sur son abonnement. Cette offre à durée limitée est une opportunité pour protéger votre confidentialité et contourner les restrictions en ligne, à un…

Tesla déclenche une réforme du design automobile après plusieurs drames

Longtemps copiée, une idée venue de Tesla fait aujourd’hui polémique. Ce choix de design est désormais jugé trop risqué. Un pays a décidé de trancher. Depuis plus de dix ans,…

Google Gemini passera bientôt des commandes à votre place sur Android : en route pour l’ère de l’IA agentique

L’avenir de Gemini est agentique : Google l’a déjà laissé entrevoir à plusieurs reprises. Les fonctionnalités inhérentes à cette ambition se dévoilent progressivement dans le code de l’application. L’une d’elles…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.