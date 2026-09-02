Grâce à une remise de plus de 100 €, le Redmi Note 15 5G perd le tiers de son prix

Le prix du Redmi Note 15 5G est en baisse de 37% grâce à une double remise. Une réduction de base et un code promo à saisir au panier le font chuter de plus de 100 €.

Profiter de l’offre sur le Redmi Note 15 5G

Lancé au prix de 299 €, le Redmi Note 15 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est actuellement affiché à 205,36 € sur AliExpress. Dans le cadre des promotions Local Day en cours jusqu’au 7 septembre 2026, le code PHD18 fait chuter le prix de 18 € supplémentaires, ce qui ramène son prix à 187,36 €. Vous économisez ainsi 112 €, soit environ 37 % par rapport au tarif de lancement.

Cette offre porte sur le coloris violet, mais la version noire est aussi en promo à 197 € avec le même code promo. Le produit correspond à la version européenne et part d’un entrepôt situé en France. Le smartphone est également certifié authentique, avec le badge Marque+.

Un écran AMOLED et un Snapdragon 6 Gen 3

Xiaomi propose un écran AMOLED de 6,77 pouces, avec une définition de 2392 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. La luminosité maximale annoncée à 3 200 nits facilite également la lecture en extérieur.

Le Redmi Note 15 5G est équipé d’un processeur Snapdragon 6 Gen 3 gravé en 4 nm. Il est accompagné de 8 Go de mémoire RAM, soit un combo qui permet d’utiliser le smartphone de manière assez fluide pour les usages courants du quotidien. Un emplacement microSD permet d’ajouter jusqu’à 1 To en plus du stockage de base de 256 Go.

Pour la photo, le smartphone dispose de deux capteurs : un module principal de 108 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Cette seconde caméra est assez modeste, mais le capteur principal peut filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde. Une caméra de 20 MP à l’avant s’occupe des selfies et les appels vidéo.

La batterie quant à elle est d’une capacité de 5 520 mAh et est compatible avec une charge rapide de 45 W. Xiaomi ne fournit pas l’adaptateur secteur dans la boîte. Enfin, le Redmi Note 15 5G dispose de deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, d’une puce NFC et est compatible avec la certification IP65.