Le Redmi Note 15 5G de 256 Go est à un prix imbattable pour l’anniversaire d’AliExpress

Le Xiaomi Redmi Note 15 5G 256 Go passe sous la barre des 200 € grâce à une série de remises proposées en ce moment par AliExpress, qui célèbre son anniversaire. Le smartphone 5G devient ainsi encore plus abordable.

Redmi Note 15 5g

Le Redmi Note 15 5G a été lancé en janvier 2026 à 303 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Celle-ci est actuellement affichée à 225 € sur AliExpress, mais grâce à une autre réduction, vous pouvez faire chuter le prix à 195 €. En effet, dans le cadre de son anniversaire, le géant du e-commerce propose une remise supplémentaire de 30 € avec le code promo FRASPHD30.

Redmi Note 15 5G : excellent pour les petits budgets

Le Redmi Note 15 5G est le modèle d’entrée de gamme des Note 15. Comme d’habitude, il vise les utilisateurs qui disposent d’un petit budget et qui recherchent un smartphone fonctionnel, offrant des performances correctes pour les tâches de tous les jours. Les jeux mobiles pas trop gourmands en ressources y tournent également de manière fluide.

Le Redmi Note 15 5G embarque une puce Snapdragon 6 Gen 3 épaulée par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Son écran AMOLED Full HD+ de 6,77 pouces est lumineux et fluide, avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz.

La partie photo repose sur un capteur principal de 108 MP (f/1.7, OIS) qui assure des prises correctes dans les bonnes conditions d’éclairage. Pour l'accompagner, Xiaomi propose un capteur ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 20 MP, capable de filmer en 4K 30 fps.

Enfin, l'autonomie est l’un des points forts du Redmi Note 15 5G. Sa batterie de 5 520 mAh offre jusqu'à deux jours d'utilisation. Elle est compatible avec la charge rapide à 45 W en filaire, et supporte la charge inversée à 18 W. Le smartphone tourne sous HyperOS 2, basé sur Android 15, avec la garantie de quatre années de mises à jour majeures.


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