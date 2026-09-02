Google lance un nouveau service, Google Pics, chargé de générer et modifier des images par IA directement dans la suite de services comme Google Docs, Slides ou encore Drive.

Encore un nouveau service Google. La firme de Mountain View a le chic pour les multiplier, quand bien même certains pourraient fusionner pour clarifier les choses au niveau des utilisateurs. Le dernier en date est un bon exemple : Google Pics. Ne le confondez pas avec Google Photos ou Google Images, ça n’a rien à voir. Pics aurait pu être intégré directement à Gemini, mais Google n’a pas choisi la solution de facilité.

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Reposant sur le modèle IA de génération d’images Nano Banana (sans précision de la version utilisée), Google Pics permet de générer et modifier des images directement depuis la suite Workspace de l’entreprise, qui regroupe Docs, Slides, Drive et les autres. Pratique pour éviter les allers-retours entre différents outils, d’autant que celui-ci propose tout ce qu’il faut pour ne pas avoir à jongler. Au besoin, Google Pics est également accessible dans une application Web dédiée.

Google Pics facilite la génération et l’intégration d’images IA dans Docs, Slides et consorts

Les exemples sont légion. Créer une illustration dans une diapositive de Slides, modifier une image stockée dans Google Drive, ajouter un graphique dans un Docs… Google Pics possède « des commandes performantes pour déplacer, redimensionner et transformer certains objets, mais aussi pour modifier et traduire du texte, ou retoucher une zone spécifique de l’image. »

Sans surprise, Google Pics est réservé à celles et ceux disposant d’un abonnement payant à Google Workspace ou Google AI. Vous pouvez retrouver la liste complète sur une page dédiée. Il est précisé que « l’utilisation des fonctionnalités d’IA générative dans Google Pics est soumise à des limites d’utilisation. Au moins jusqu’au 28 février 2027, les utilisateurs bénéficieront d’un accès plus étendu aux fonctionnalités d’IA générative dans Google Pics. L’accès à ces fonctionnalités d’IA générative pourra être limité par la suite ». Le déploiement de Pics est en cours.