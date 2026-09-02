Google aborde la rentrée sur les chapeaux de roues. Septembre vient à peine de commencer que la firme de Mountain View publie une mise à jour Android Drop qui apporte cinq nouveautés bienvenues aux smartphones compatibles.

En juin dernier, Google a frappé un grand coup en lançant simultanément trois mises à jour majeures, à savoir Android 17, Wear OS 7 et le Pixel Drop mensuel. Les appareils compatibles ont ainsi reçu une avalanche de nouveautés.

Mais le géant de Mountain View conservait précieusement des fonctionnalités inédites dans ses cartons – dont il poursuivait le développement pour certaines et avait commencé le déploiement progressif pour d’autres. Et à l’occasion de la rentrée, la firme vient de déployer un Android Drop. Notes collaboratives directement dans Google Messages, Vision guidée, soulagement du mal des transports… on vous présente ses cinq nouveautés.

Dites adieu au mal des transports

La première nouveauté concerne la cinétose – un trouble plus connu sous le nom de « mal des transports ». Il y a quelques jours, nous vous informions que la solution maison de Google était enfin en cours de déploiement : l’entreprise vient donc le confirmer en mentionnant la fonctionnalité parmi les nouveautés de cet Android Drop de septembre.

Pour rappel, il vous suffit de configurer Motion Assist pour que la fonction s’active automatiquement, ou de l’ajouter aux Paramètres rapides. Des bulles – dont la forme, la couleur et l’opacité peuvent être personnalisées selon vos goûts – se superposeront alors sur votre écran pour réduire le décalage entre ce que vos yeux voient et ce que votre corps perçoit.

Google Messages gagne en personnalisation et s’allie à Keep

Il s’agit d’une autre nouveauté pour laquelle Google semblait avoir opté pour un déploiement progressif : la personnalisation des fonds d’écran des discussions dans son application Messages. Et ça y est, elle est enfin disponible pour tous. Elle permet, pour rappel, de choisir un fond d’écran, un thème ou une photo de votre galerie pour habiller l’arrière-plan de la conversation et que les bulles s’harmonisent automatiquement.

Mais ce n’est pas la seule fonctionnalité inédite qu’apporte cet Android Drop à Google Messages. Il est désormais possible d’utiliser Google Keep pour créer et modifier des notes avec ses interlocuteurs directement depuis une conversation. Par exemple, vous échangez par rapport au repas du soir : vous pouvez, en prévision des courses à aller faire, créer une liste de provisions collaborative.

Gemini devient un meilleur guide et vous aide à retrouver vos affaires

Évidemment, Gemini n’est pas en reste avec cette mise à jour. Deux des nouveautés de l’Android Drop de septembre le concernent. Premièrement, l’assistant IA de Google va vous permettre de ne plus perdre vos affaires : il vous suffira de lui demander de se rappeler où vous les avez rangées et Gemini se chargera d’enregistrer leur emplacement dans Find Hub (Localiser) – et vous pourrez même joindre une photo facultative.

Par exemple, demandez-lui de se souvenir que votre passeport est dans le tiroir de votre bureau et lorsque vous en aurez besoin, vous n’aurez qu’à consulter Localiser ou simplement demander à Gemini où il se trouve. Cette fonctionnalité est disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 16 ou version ultérieure.

Enfin, Gemini gagne une fonctionnalité d’accessibilité : la Vision guidée. Pensée « pour et avec les communautés d’aveugles et de malvoyants », elle permet de partager votre caméra dans Gemini Live afin que l’IA puisse vous aider à comprendre ce qui vous entoure (l’étiquette d’un aliment, un menu dans un restaurant à la lumière tamisée…). Et si jamais la caméra n’est pas suffisamment alignée, un retour vocal de Gemini vous aidera à recadrer.

La Vision guidée pourra être ajoutée aux raccourcis d’accessibilité ou activée depuis les paramètres de Gemini ou via le menu TalkBack. Google indique que la fonctionnalité « arrive bientôt » sur les smartphones tournant sous Android 9 et version ultérieure – sans pour autant préciser ce que signifie « bientôt ».

Il se peut que la mise à jour Android Drop de septembre ne soit pas immédiatement disponible sur votre appareil – c’est notre cas à l’heure où nous écrivons ces lignes. Toutefois, elle ne devrait pas tarder à y être déployée si elle ne l’est pas déjà.