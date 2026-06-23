Apple Wallet prépare une fonction qui va rendre jaloux les utilisateurs de Google Wallet

Apple travaille discrètement sur une nouvelle corde à l'arc de son appli Wallet. Cette fonction repérée dans une bêta veut centraliser toutes vos finances au même endroit. Google ferait bien de surveiller de près cette évolution.

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Crédits : Unsplash

Les applications de portefeuille numérique ne servent plus seulement à payer sans contact. Elles rassemblent désormais cartes bancaires, titres de transport, billets et pièces d'identité. Chaque éditeur cherche à rendre son outil toujours plus complet. Google multiplie les nouveautés sur son propre portefeuille. Google Wallet sait déjà gérer une foule de documents au quotidien, comme le montrent ces trois fonctions méconnues de l'appli. Apple avance pourtant sur un terrain encore inexploré par son rival.

Cette fonction se nomme Insights et apparaît dans l'application Apple Wallet. Elle se cache pour l'instant dans la deuxième bêta d'iOS 27. Insights promet de connecter vos comptes bancaires directement au portefeuille d'Apple. L'outil afficherait alors vos dépenses, vos abonnements et le solde de vos différents comptes au sein d'une seule et même appli. Google Wallet n'offre rien de tel aujourd'hui, malgré sa récente refonte visible en vidéo. Le portefeuille de Google reste centré sur le stockage des cartes et des passes.

Apple Wallet veut suivre vos dépenses et vos abonnements au même endroit

La fonction Insights (analyse) d'Apple Wallet a été repérée par MacRumors dans la deuxième bêta d'iOS 27. Elle n'est pas encore active, mais des écrans d'accueil dévoilent déjà son fonctionnement. Elle pourrait connecter plusieurs comptes bancaires pour offrir une vue d'ensemble de vos finances. Le portefeuille afficherait les dépenses, les paiements récurrents et les soldes en un seul endroit. Apple précise utiliser un système géré par l'une de ses filiales pour récupérer ces données. Ces informations seraient standardisées sans jamais être stockées sur les serveurs d'Apple.

Apple n'est pas le premier à explorer cette voie du suivi des dépenses. L'ancienne appli Google Pay aux États-Unis affichait déjà un historique des transactions. Google avait aussi tenté l'aventure bancaire avec son projet Plex, finalement abandonné. La firme de Mountain View a depuis recentré ses efforts sur Google Wallet. L'appli excelle dans le stockage des cartes, mais reste muette sur l'usage de votre argent. Apple pourrait donc transformer son appli en un véritable tableau de bord de vos finances.


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