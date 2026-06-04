Google Wallet accueillera bientôt votre passeport ou carte d’identité

Google annonce déployer prochainement l'enregistrement d'identifiants numériques dans Google Wallet au sein de 5 pays de l'Union européenne. Cette identification servira également à vérifier l'âge de l'utilisateur au besoin.

Le portefeuille numérique Google Wallet, c'est bien pratique. Il permet d'ajouter votre carte bancaire, mais aussi vos cartes de fidélité et autres billets (d'avion, de concerts, de cinéma…). En France, l'application reste cependant plus limitée qu'ailleurs dans le monde. Il est par exemple toujours impossible d'y ajouter un titre de transport en commun par exemple. Même chose pour les pièces d'identité officielles comme le passeport.

Même si pour ce dernier point, il existe France Identité, ne pas avoir à multiplier les applis serait plus pratique. Ça tombe bien, Google va enrichir Wallet dans 5 pays de l'Union européenne dès cet été 2026. Il sera possible d'enregistrer ses documents d'identité afin d'obtenir un identifiant numérique. En réalité une copie des informations contenues dans celui qui sert de base à ce dernier.

Google Wallet permettra de prouver votre âge ou votre identité

La firme de Mountain View ne le précise pas, mais on suppose que cela fonctionnera comme dans les pays où cette possibilité existe déjà. Depuis Google Wallet, vous vous filmez quelques secondes en suivant les instructions affichées, puis vous scannez les informations de votre passeport (par exemple). L'application se charge de comparer les deux pour créer le pass d'identité numérique correspondant. De la même manière, on ignore encore quelles pièces d'identité seront concernées au lancement de l'option.

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Notez que les identifiants numériques contenus dans Google Wallet serviront également dans le cadre d'une vérification d'âge. Bien que là aussi, l'Union européenne souhaite lancer sa propre application à usage obligatoire sur certains sites Internet. Google ne donne pas la liste des 5 pays de l'UE concernés. Selon certaines sources, il s'agirait de la France, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie et l'Estonie. Il est possible que l'entreprise mette à jour son billet de blog pour le confirmer. Une date plus précise que “cet été” pourrait également être ajoutée.