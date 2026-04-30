Le Google TV Streamer 4K, successeur du Chromecast chute à 79 € (-34%)

Sur Amazon, le Google TV Streamer 4K est actuellement proposé à 79 €, grâce à une réduction de 34%. C'est 40 € de moins que son prix conseillé de 119 €.

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Le Google TV Streamer a succédé au Chromecast en proposant une refonte radicale. Le design a été totalement modifié, abandonnant notamment le format clé HDMI au profit d'un vrai boîtier qui se pose près de la TV, avec une connectique bien plus fournie.

Dans le cadre de l'opération French Week d'Amazon, le site propose le Google TV Streamer à partir de 79 €. L’accessoire est affiché à 94 € au lieu de 129 € , mais les abonnés Prime peuvent profiter d’une réduction supplémentaire de 15 € avec le code promo PRIME15. Si vous n’êtes pas abonné, le code FRENCHWEEK10 fait chuter le prix de 10 €, soit à 84 € au lieu de 119 €.

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Un vrai boîtier multimédia, avec un pied dans la maison connectée

Là où le Chromecast originel se limitait à projeter le contenu de votre smartphone sur la télé, le TV Streamer une expérience de bout en bout, proche de celle d’une box multimédia traditionnelle. L'interface Google TV, posée sur le système Android TV, offre une navigation fluide et intuitive.

Le boîtier rassemble toutes les applications les plus populaires pour le streaming : Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube et plus encore.

Sur le plan technique, le Google TV Streamer embarque un processeur quad-core MediaTek MT8696, épaulé par 4 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. C'est largement suffisant pour naviguer sans accroc et installer une plusieurs applications sans jamais faire le ménage.

La sortie vidéo est en HDMI 2.1, avec prise en charge du Dolby Vision jusqu'en 4K et du Dolby Atmos pour ce qui est de l’audio. Niveau connectivité, on a le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1, complétés par un port Ethernet RJ45 gigabit pour ceux qui tiennent à la liaison filaire.

L'autre argument solide de ce boîtier, c'est son support natif de Matter qui lui permet de servir de hub domotique. Le TV Streamer joue ainsi le même rôle qu’une enceinte Google Assistant pour piloter les appareils connectés de votre domicile.

La télécommande fournie a elle aussi été revue, avec l'ajout d'un bouton de volume qui manquait sur les générations précédentes. Une fonction de localisation vocale vous permet également de ne plus jamais égarer le boîtier ou la chercher sous les coussins.