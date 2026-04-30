Le Google TV Streamer 4K, successeur du Chromecast chute à 79 € (-34%)

Sur Amazon, le Google TV Streamer 4K est actuellement proposé à 79 €, grâce à une réduction de 34%. C'est 40 € de moins que son prix conseillé de 119 €.

Google TV Streamer 4K

Le Google TV Streamer a succédé au Chromecast en proposant une refonte radicale. Le design a été totalement modifié, abandonnant notamment le format clé HDMI au profit d'un vrai boîtier qui se pose près de la TV, avec une connectique bien plus fournie.

Dans le cadre de l'opération French Week d'Amazon, le site propose le Google TV Streamer à partir de 79 €. L’accessoire est affiché à 94 € au lieu de 129 € , mais les abonnés Prime peuvent profiter d’une réduction supplémentaire de 15 € avec le code promo PRIME15. Si vous n’êtes pas abonné, le code FRENCHWEEK10 fait chuter le prix de 10 €, soit à 84 € au lieu de 119 €.

Un vrai boîtier multimédia, avec un pied dans la maison connectée

Là où le Chromecast originel se limitait à projeter le contenu de votre smartphone sur la télé, le TV Streamer une expérience de bout en bout, proche de celle d’une box multimédia traditionnelle. L'interface Google TV, posée sur le système Android TV, offre une navigation fluide et intuitive.

Le boîtier rassemble toutes les applications les plus populaires pour le streaming : Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube et plus encore.

Sur le plan technique, le Google TV Streamer embarque un processeur quad-core MediaTek MT8696, épaulé par 4 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. C'est largement suffisant pour naviguer sans accroc et installer une plusieurs applications sans jamais faire le ménage.

La sortie vidéo est en HDMI 2.1, avec prise en charge du Dolby Vision jusqu'en 4K et du Dolby Atmos pour ce qui est de l’audio. Niveau connectivité, on a le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1, complétés par un port Ethernet RJ45 gigabit pour ceux qui tiennent à la liaison filaire.

L'autre argument solide de ce boîtier, c'est son support natif de Matter qui lui permet de servir de hub domotique. Le TV Streamer joue ainsi le même rôle qu’une enceinte Google Assistant pour piloter les appareils connectés de votre domicile.

La télécommande fournie a elle aussi été revue, avec l'ajout d'un bouton de volume qui manquait sur les générations précédentes. Une fonction de localisation vocale vous permet également de ne plus jamais égarer le boîtier ou la chercher sous les coussins.

 


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

MacBook Air M1 : il chute à moins de 460 € pendant les French Days, vite !

Apple a surpris beaucoup de monde en sortant le MacBook Neo à moins de 700 euros. C’était la première fois qu’Apple proposait un MacBook aussi peu cher. Pourtant, il est…

YouTube : cette fonction mythique redevient gratuite pour tout le monde (il était temps !)

YouTube gagne régulièrement des fonctions inédites, mais toutes ne remportent pas les suffrages des utilisateurs. Si Google s’échine à développer l’IA au sein de son application, les utilisateurs, eux, n’attendent…

Ces deux grandes marques Android viennent de fusionner dans la plus grande discrétion

OnePlus et realme ne font désormais plus qu’une seule entité. Les deux marques Android ont fusionné en silence, et cette recomposition inédite redistribue les rôles en profondeur. Les questions sur…

Boulanger démarre les French Days 2026 en force : voici les meilleures offres

C’est parti pour les French Days de printemps chez Boulanger, jusqu’au 5 mai 2026. Sept jours de promo sur toute la tech. On a fait le tri : smartphones, PC,…

Grande mise à jour pour Google TV, avec une nouveauté qui pourrait bien vous énerver

Google TV fait le plein de nouveautés, mais ces fonctionnalités sont-elles vraiment ce dont on a besoin sur notre téléviseur ? Google TV bénéficie d’une mise à jour d’envergure apportant…

Amazon attaque les French Days avec des prix fous : les meilleures offres à saisir

Amazon lance la French Week, sa propre version des French Days qui se déroule du 29 avril au 5 mai 2026. Pendant une semaine, le site propose deux codes promo…

Uber Boat arrive en France, on va pouvoir réserver des bateaux à Paris, Marseille, Nice ou Annecy

Uber annonce la disponibilité prochaine de son service Boat, permettant de réserver des voyages en bateau dans plusieurs villes françaises et européennes. L’application va aussi intégrer de nombreuses nouveautés liées…

Capteur photo 200 MP, écran 165 Hz, énorme batterie, Oppo veut tout mettre dans son Find X10

La fiche technique de l’Oppo Find X10 se précise, et il semble que le constructeur ait vu les choses en grand pour son prochain smartphone premium. Oppo vient de lancer…

Motorola officialise (encore) quatre Moto G : ce qu’il faut savoir sur ces nouveaux smartphones abordables

Motorola officialise quatre nouveaux smartphones vendus entre 229 et 499 euros pour sa gamme abordable, les Moto G. Comme à l’accoutumée, ces terminaux associent fiches techniques complètes, expérience fluide et…

Motorola dévoile trois concurrents des Galaxy Z Flip, dont l’exubérant Razr 70 Ultra

Après les fuites, Motorola officialise enfin sa nouvelle gamme de smartphones pliants de type Flip. Et comme l’avaient annoncé les rumeurs, ils ne sont plus deux, mais bien trois avec…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.