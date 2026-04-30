Grande mise à jour pour Google TV, avec une nouveauté qui pourrait bien vous énerver

Google TV fait le plein de nouveautés, mais ces fonctionnalités sont-elles vraiment ce dont on a besoin sur notre téléviseur ?

Google TV
Crédit : Google

Google TV bénéficie d'une mise à jour d'envergure apportant de nombreuses fonctionnalités. Au moins l'une d'entre elles risque de ne pas faire l'unanimité. “Prochainement, Google TV intégrera une toute nouvelle section « Vidéos courtes pour vous » directement sur votre page d'accueil”, fait savoir Google. Il s'agit d'une sélection personnalisée de vidéos courtes, mettant bien sûr en avant le format Shorts de YouTube.

Les Shorts peuvent avoir un sens sur mobile, mais regarder des vidéos verticales sur un téléviseur paraît moins pertinent. Nous les imposer sur l'écran d'accueil ne va pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle, cette nouveauté sera déployée cet été uniquement aux États-Unis pour l'instant. Mais nul doute que la France sera concernée tôt ou tard.

Google TV shorts
Crédit : Google

L'IA s'empare de Google TV

Autrement, Google annonce une option pour transformer n'importe quel album Google Photos en diaporama dynamique. Il suffit d'accéder aux paramètres de l'économiseur d'écran dans « Paramètres rapides » et de sélectionner Google Photos comme source. Il devient aussi possible de donner un nouveau look à un cliché avec la fonction Remix de Google Photos. Plusieurs styles artistiques, comme l'aquarelle ou la peinture à l'huile, sont proposés. Les appareils compatibles avec l'assistant Gemini aux États-Unis y auront accès en premier, mais un déploiement dans le monde entier est prévu.

Ensuite, Google TV permet de rechercher des photos avec votre voix. “Nous simplifions considérablement l'accès à vos photos préférées sur le plus grand écran de la maison. Vous pouvez désormais demander à Gemini de retrouver des moments précis enfouis dans votre bibliothèque Google Photos, comme des vacances récentes ou une fête d'anniversaire”, explique la firme. Une page de résultats apparaît alors, et l'utilisateur peut choisir une photo à afficher en plein écran ou lancer un diaporama.

Enfin, le modèle de génération d'images Nano Banana, et le modèle de génération de vidéos Veo, débarquent dans Google TV. Une commande vocale à Gemini permet de commencer à créer des images ou vidéos. Dans un premier temps, seuls les téléviseurs TCL compatibles avec Gemini et les utilisateurs aux États-Unis y ont accès.

Google TV Veo Nano Banana
Crédit : Google

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