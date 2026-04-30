OnePlus et realme ne font désormais plus qu'une seule entité. Les deux marques Android ont fusionné en silence, et cette recomposition inédite redistribue les rôles en profondeur. Les questions sur leur avenir commencent déjà à se poser.

Le marché des smartphones Android traverse une période de consolidation. Les grands groupes chinois resserrent leurs portefeuilles de marques et rapatrient leurs décisions vers la Chine. OnePlus en est l'exemple le plus visible. Depuis début 2026, les signaux d'alerte se sont multipliés. La marque a confirmé qu'elle évaluait son avenir en Europe, mettant fin à des mois de rumeurs et de démentis.

Dans ce contexte, realme n'était pas non plus à l'abri des turbulences. La marque, connue pour ses smartphones abordables et ses lancements réguliers en France, continuait de sortir de nouveaux modèles. Mais en coulisses, le groupe BBK Electronics, maison-mère des deux marques, préparait un mouvement d'ampleur.

Ces deux grandes marques Android viennent de fusionner dans la plus grande discrétion

Selon Digital Chat Station sur Weibo, OnePlus et realme ont officiellement fusionné leurs opérations. Les deux entités forment désormais un sous-centre de produits commun, regroupant les activités nationales et internationales. Li Jie, président de OnePlus Chine, prend la tête de cette structure et rapporte directement à Pete Lau, fondateur de OnePlus. Wang Wei, ancien vice-président de realme, devient directeur général adjoint, sous l'autorité de Li Jie. Cette nouvelle organisation s'appuie sur une chaîne de commandement resserrée, entièrement pilotée depuis la Chine. Aucune annonce officielle n'a été faite par les deux marques.

La fusion touche également le marketing et les services. Ces deux pôles ont été regroupés dans une sous-unité commerciale distincte, dont Li Bingzhong, fondateur de realme, prend la direction. Xu Qi sera responsable des opérations marketing et services pour les deux entités. Cette organisation place clairement OnePlus en position dominante au sein de la nouvelle structure.

Ce rapprochement survient après des mois de turbulences pour OnePlus. Intégrer realme dans une structure commune pourrait permettre à BBK de rationaliser ses coûts tout en préservant deux identités distinctes sur le marché. Reste à savoir si cette fusion annonce un renouveau ou accélère l'effacement des deux constructeurs hors de Chine.