Capteur photo 200 MP, écran 165 Hz, énorme batterie, Oppo veut tout mettre dans son Find X10

La fiche technique de l'Oppo Find X10 se précise, et il semble que le constructeur ait vu les choses en grand pour son prochain smartphone premium.

oppo find x9 pro test
Crédit : Phonandroid

Oppo vient de lancer le Find X9 Ultra, son smartphone le plus haut de gamme, et voilà qu'on commence déjà à parler sérieusement du Find X10. Ce modèle est moins ambitieux techniquement que les Pro et Ultra, mais les premières fuites nous indiquent que ce Find X10 devrait tout de même disposer de caractéristiques très intéressantes.

Le leaker Digital Chat Station, souvent bien informé, nous apprend que le mobile serait équipé d'un capteur photo principal de 200 MP d'une taille de 1/1,4 pouce. Ce capteur serait donc aussi grand que sur le Find X9, mais contenant quatre fois plus de pixels, qui seront donc plus petits. Oppo utilisera la technique de fusion de pixels pour combiner les données et obtenir des clichés plus lumineux et détaillés. Une définition de 200 MP peut aussi être utile pour zoomer artificiellement dans la photo sans trop de perte de qualité.

Oppo Find X10 : une fiche technique alléchante

La source prétend qu'Oppo a testé deux téléobjectifs pour le Find X10 : un capteur 200 MP (1/1,56 pouce) et un capteur 64 MP de petite taille (1/2 pouce). Le premier serait un Samsung HP5, qu'on connaît bien maintenant. L'autre serait un nouveau capteur. On pourrait en tout cas avoir deux capteurs de 200 MP sur ce modèle, ce qui est encore rare de nos jours. Monter à 200 MP sur le téléobjectif aurait l'avantage de permettre de recadrer plus facilement dans le capteur pour offrir des options de zoom (non optique) supplémentaires.

Un autre leaker réputé, Smart Pikachu, affirme quant à lui que c'est l'option à double capteur 200 MP qui aurait été retenue. Il confirme aussi une précédente fuite, qui indiquait que l'Oppo Find X10 serait équipé d'une batterie d'une capacité de 8 000 mAh. Il évoque aussi un écran plat avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Cette technologie pourrait se développer sur mobile, le Redmi K90 Max de Xiaomi adopterait aussi un tel écran.

L'Oppo Find X10 est attendu pour l'automne, avec peut-être l'intégration d'aimants pour la première fois.


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