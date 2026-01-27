Jusqu’à -45 % sur les Fire TV Stick 4K et HD : Amazon fait fondre les prix

Amazon propose des baisses de prix très intéressantes sur les Fire TV Stick. Les versions 4K et HD font actuellement l'objet de réductions allant jusqu'à 45%.

Lancé il y a quelques mois, le nouvel Amazon Fire TV Strick 4K Select est de retour en promotion après une première baisse de prix en fin d'année. Amazon propose en ce moment une réduction de 45% sur le dongle HDMI qui passe ainsi à 29,99 € au lieu de 54,99 € habituellement. C'est la version 4K la plus abordable du catalogue et la première à embarquer le nouveau système Vega OS d'Amazon.

Si vous préférez les Fire TV Stick 4K Plus et 4K Max, elles sont aussi en promotion à des prix un peu plus élevés, mais avec des fiches techniques plus musclées et le traditionnel système Fire OS. La version Plus s'affiche ainsi à 39,99 € au lieu de 69,99 €. Et si vous voulez le meilleur sans compromis, optez plutôt pour le Fire TV Stick 4K Max qui est à 49,99 € au lieu de 79,99 €.

Enfin si la 4K n'est pas une nécessité absolue pour vous, le Fire TV Stick HD est une excellente option, d'autant plus qu'elle est la moins chère : il est actuellement 27,99 € au lieu de 44,99 €, ce qui correspond à une réduction de près de 40%.

Fire TV Stick HD et 4K : des prix en forte baisse, mais pas pour longtemps

Très populaires, les Fire TV Stick sont des clés HDMI pratiques pour ceux qui veulent transformer leur TV en un véritable centre multimédia. Et si vous disposez déjà d'une TV connectée et que vous souhaitez faire l'expérience d'un autre système, les Fire TV Stick représentent une option polyvalente.

Les modèles 4K Plus, 4K Max et HD fonctionnent sous le système Fire OS. Dérivé d'Android TV, il apprécié pour sa polyvalence et sa compatibilité avec un grand nombre d'applications. Le Fire TV Stick 4K Max est le modèle le plus abouti sur le plan matériel, avec 16 Go de stockage, le WiFi 6E ainsi qu'une compatibilité avec Dolby Vision, HDR10+, HLG, ainsi qu'avec Dolby Atmos.

L'année dernière, Amazon a créé la surprise en lançant une nouveau système d'exploitation : Vega OS. Ce dernier est désormais indépendant de Google, étant basé directement sur Linux et non plus sur Android TV. Il est plus léger et plus performant, avec une interface fluide et agréable.

Vega OS est également plus sécurisé, mais avec un store d'applications limité comparativement à Android/Google TV. Vous y retrouverez toutefois quasiment toutes les applications les plus populaires (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube et plus encore). Pour l'heure, seul le Fire TV Stick 4K Select intègre Vega OS.