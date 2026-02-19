Bon plan Xiaomi TV Box S (3e Gen) : profitez de l’expérience Google TV à prix mini

Vous recherchez un dongle HDMI pas cher pour profiter de l'expérience Google TV ? Le Xiaomi TV Box S de 3e génération voit son prix chuter de 32%. Elle est disponible actuellement sous la barre des 48 €.

Le Xiaomi TV Box S de 3e génération est le plus récent des dongles HDMI de la marque. Elle est plus performante que ses prédécesseurs et c'est l'un des meilleurs accessoires en 2026 pour profiter de l'expérience Google TV sur n'importe quel téléviseur.

Les TV Samsung fonctionnent sous Tizen, les LG sous WebOS. Il y a plusieurs modèles d'autres marques qui tournent sous des systèmes propriétaires. Si vous disposez de l'un de ces téléviseurs et souhaitez profitez de la polyvalence de l'interface Google TV, le Xiaomi TV Box S de 3e génération offre un bon rapport qualité-prix.

32% de réduction sur Aliexpress : le Xiaomi TV Box S de 3e génération passe sous les 50 €

Au lieu de 69,99 €, l'accessoire Google TV passe à 47,54 €. Le prix affiché est de 53,54 €, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 6 € avec le code promo FRCNY06. Grâce à cette double réduction, le prix du Xiaomi TV Box S de 3e génération chute d'environ 32%. Vous économisez ainsi 23 €. Le produit est livré par AliExpress depuis la France, dans un délai de 3 jours.

Pour revenir aux caractéristiques de l'appareil, il embarque un nouveau processeur qui est 25% plus performant que celui du modèle précédent, et un processeur graphique deux fois plus puissant. De quoi profiter d'une expérience beaucoup plus fluide. La capacité de stockage quant à elle est multipliée par quatre, puisqu'elle est passée de 8 Go pour le Box S de 2e génération à 32 Go pour l'actuel.

Pour le reste, la clé Google TV est toujours compatible 4K, Dolby Vision et HDR10+. La partie audio bénéficie d'une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X.