Boulanger démarre les French Days 2026 en force : voici les meilleures offres

C’est parti pour les French Days de printemps chez Boulanger. L'enseigne fait chuter les prix sur de nombreux produits, avec des réductions qui dépassent parfois les 50%. On a fouillé chaque rayon : smartphones, PC, montres connectées, TV, audio… Voici les meilleures offres du moment.

Cette nouvelle édition des French Days a démarré le 29 avril 2026, et se poursuit jusqu’au 5 mai. Pour l'occasion, Boulanger propose une salve de promotions parmi lesquelles nous avons identifiée quelques pépites. Les réductions couvrent à peu près toutes les catégories de la tech. On a fait le tri pour ne garder que les offres qui valent vraiment le coup.

Les offres French Days Boulanger en un coup d'œil

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Pixel 10 Pro à 849 € au lieu de 1099 €

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Boulanger fait chuter le prix du Pixel 10 Pro à 849 € au lieu de 1099 € pendant les French Days, soit 250 € d'économie sur le dernier flagship de Google. C'est une offre généreuse pour un smartphone sorti il y a à peine quelques semaines.

Le Pixel 10 Pro embarque la nouvelle puce Tensor G5 haut de gamme dont les performances sont confortables et optimisées pour l’IA . Le smartphone dispose d'un écran LTPO OLED de 6,3 pouces dont le rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz.

Le processeur est épaulé par 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour les photos, Google propose un bloc de trois capteurs avec un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif 5x de 48 MP. Les prises sont peaufinées par le traitement logiciel maison, toujours parmi les meilleurs du marché.

MacBook Air 13″ M4 à 929 € au lieu de 1099 €

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Le MacBook Air M4 passe à 929 € au lieu de 1099 € chez Boulanger pour les French Days, ce qui représente une remise de 170 €. C'est l'un des prix les plus bas constatés sur ce modèle depuis sa sortie début 2025.

Avec sa puce Apple M4, le MacBook Air offre des performances solides pour la bureautique, la création de contenu et même le montage vidéo léger, tout en conservant une autonomie estimée à 18 heures. L'écran Liquid Retina de 13,6 pouces est de qualité, avec une bonne luminosité et des couleurs fidèles. Le tout dans un châssis de 1,24 kg qui en fait l'un des ultraportables les plus légers du marché.

Pack Nothing Phone 3a Pro + écouteurs Buds 2a à 399 € au lieu de 629 €

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Ce pack qui associe le Nothing Phone 3a Pro et les écouteurs Nothing Buds 2a est normalement facturé 629 €. Mais pour les French Days, Boulanger le propose à seulement 399 €. C'est une réduction de 230 € qui rend l'ensemble intéressant pour ceux qui cherchent un smartphone milieu de gamme complet avec des écouteurs en bonus.

Le Nothing Phone 3a Pro conserve le design original des smartphones de la marque. A l’intérieur, on retrouve un processeur Snapdragon 7s Gen 3, avec 8 Go de RAM et un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Quant aux Buds 2a proposés dans ce pack, ils offrent une réduction de bruit active correcte et une autonomie d'environ 6 heures sans le boîtier. L'ensemble forme un duo cohérent à un prix très contenu.

Samsung Odyssey OLED G5 à 349 € au lieu de 419 €

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L'écran gaming Samsung Odyssey OLED G5 est à 349 € au lieu de 419 €. Pour un moniteur OLED dédié au jeu, c'est un tarif compétitif, surtout au vu des caractéristiques.

Cet écran de 27 pouces est en définition QHD (2560 x 1440 px), avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms. La technologie OLED garantit des noirs parfaits et un contraste infini, deux atouts qui s’avèrent utiles aussi bien en jeu qu'en visionnage de films. L’écran est compatible FreeSync Premium Pro et dispose d'un mode HDR10+. C’est un choix pertinent pour les gamers exigeants.

TV LG QNED 86A de 55 pouces à 599 € au lieu de 749 €

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Bientôt la Coupe du Monde de Football. Si vous cherchez une bonne TV pour l’occasion, Boulanger propose la LG QNED 86A de 55 pouces à 599 € sachant qu’elle est vendue habituellement 749 €. Cela représente 150 € de réduction sur ce téléviseur 4K récent. Le rapport qualité-prix est attractif pour qui veut monter en gamme sans passer à l'OLED.

La technologie QNED s'appuie sur un rétroéclairage Mini LED, associé à la solution d'affichage Dynamic QNED Color propre à LG, pour offrir des couleurs vives et une luminosité élevée. Cette TV tourne sous webOS 25, l’OS maison de LG. Elle prend en charge le Dolby Vision et dispose de ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 Hz, ce qui en fait un téléviseur polyvalent aussi bien pour le cinéma que pour les jeux.