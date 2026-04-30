YouTube : cette fonction mythique redevient gratuite pour tout le monde (il était temps !)

YouTube gagne régulièrement des fonctions inédites, mais toutes ne remportent pas les suffrages des utilisateurs. Si Google s’échine à développer l’IA au sein de son application, les utilisateurs, eux, n’attendent qu’une seule chose : le retour d’une fonction phare initialement gratuite. Le géant de la tech les a finalement écoutés : le mode Picture-in-Picture sera bientôt de retour pour tous.

Au fil des années, YouTube s’est doté de nouvelles fonctionnalités. Si certaines sont à saluer puisqu’elles améliorent réellement l’expérience utilisateur, d’autres sont loin de faire l’unanimité – mais, par chance, il existe parfois des moyens de s’en débarrasser. Google s’efforce aussi d’intégrer l’IA partout, même lorsqu’il n’y en a pas besoin. En témoigne le test de « Ask YouTube », dont les résultats ne sont pas fructueux.

Pourtant, faire plaisir aux utilisateurs n’est pas si compliqué : tout ce qu’ils demandent, c’est le retour d’une fonction emblématique – et à l’historique mouvementé – de l’application. Et il semble que YouTube ait enfin entendu leurs prières : Google vient d’annoncer le déploiement mondial du mode Picture-in-Picture (PiP) pour tous les utilisateurs.

Vous allez bientôt pouvoir poursuivre la lecture de vos vidéos YouTube même en quittant l’application

Le mode PiP, c’est cette fonction qui permet aux utilisateurs de réduire une vidéo YouTube dans un petit lecteur afin qu’ils puissent en poursuivre la lecture, même lorsqu’ils quittent l’application. Il suffit de balayer vers le haut pendant la lecture d’une vidéo (ou d’appuyer sur le bouton Accueil) : un miniplayer apparaît et il peut être déplacé n’importe où sur l’écran. Ce mode est disponible uniquement pour les contenus longs non-musicaux – sauf pour les membres Premium.

Google annonce donc son déploiement global comme un événement mondial, mais ceux qui utilisent l’application depuis au moins une quinzaine d’années savent qu’elle était, initialement, accessible à tous les utilisateurs – ah la vieille époque, quand l’icône de YouTube était une télévision cathodique et que l’application était intégrée nativement à iOS…

Le mode PiP est ensuite devenu un levier commercial et il redevient aujourd’hui une fonction accessible à tous les utilisateurs (les ressortissants des États-Unis ayant été les premiers servis), sur Android comme iOS. Rien ne change pour les membres YouTube Premium et Premium Lite. La plateforme précise que la fonction sera accessible « pour tous les utilisateurs à l'échelle mondiale au cours des prochains mois ».