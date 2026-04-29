Motorola officialise (encore) quatre Moto G : ce qu’il faut savoir sur ces nouveaux smartphones abordables

Motorola officialise quatre nouveaux smartphones vendus entre 229 et 499 euros pour sa gamme abordable, les Moto G. Comme à l’accoutumée, ces terminaux associent fiches techniques complètes, expérience fluide et prix agressifs pour tenter de s’imposer face à la concurrence féroce qui sévit sur ce segment. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Pas plus tard qu’en janvier dernier, il y a presque trois mois tout pile, Motorola présentait quatre nouveaux téléphones pour sa gamme Moto G. Mais il semble que la filiale de Lenovo estime que son catalogue n’est pas assez fourni et que la concurrence sur les segments abordables n’est pas encore assez rude. En effet, elle réitère aujourd’hui en officialisant de nouveau quatre membres pour agrandir cette famille déjà nombreuse.

En étant composée de smartphones combinant fiche technique complète, prix accessible, design élégant et expérience fluide, la gamme Moto G a permis à la marque américaine de gagner ses lettres de noblesse sur ce segment. L’objectif affiché ? Démocratiser la technologie avec des line-up conçu pour la vie quotidienne. Et c’est avec les Moto G37, Moto G37 power, Moto G47 et Moto G87 que Motorola compte poursuivre sa mission. Voici les prix de départ des quatre terminaux :

Moto G87 8+256 Go : 499 euros

Moto G47 8+128 Go : 299 euros

Moto G37 4+128 Go : 229 euros

Moto G37 power 4+256 Go : 279 euros

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Le Moto G87 dispose du meilleur appareil photo et de l’écran le plus lumineux de la gamme Moto G

Le modèle le plus ambitieux parmi ces quatre nouveaux-venus à rejoindre la famille Moto G est le Moto G87. Comparé avec la génération précédente, le Moto G86, Motorola a rogné sur certains points de la fiche technique (processeur et batterie) pour en améliorer d’autres significativement. Avec son capteur principal de 200 MP et son écran Extreme AMOLED 1.5K, le Moto G87 ne fait pas seulement un bond par rapport au Moto G86 : il embarque le meilleur appareil photo sur un smartphone de la gamme Moto Gà ce jour, mais également l’écran le plus lumineux. Voici les éléments à retenir :

Écran Extreme AMOLED 1.5K 120 Hz de 6,78 pouces

Verre de protection en Corning Gorilla Glass 7i

Processeur MediaTek Dimensity 6400

8 ou 12 Go de RAM et de 256 à 512 Go de stockage

Batterie 5200 mAh compatible charge filaire 30 watts

Capteur photo 200

Capteur ultra grand angle 8 MP

Capteur selfie 32 MP

Android 16 et Moto UI

Double haut-parleur compatible Dolby Atmos

Certification IP66, IP68, IP69

Moto G47, Moto G37 et Moto G37 power : c’est le jeu des 7 différences

Les trois autres modèles, le Moto G47, le Moto G37 et le Moto G37 power, affichent des fiches techniques fortement similaires. Au-delà des configurations proposées et des prix pratiqués, les différences se comptent sur les doigts d’une seule main. Ce qui permet au Moto G47 de se démarquer par rapport aux deux autres modèles, c’est son appareil photo. Voici les éléments les plus importants :

Écran LCD 120 Hz de 6,67 pouces

Verre de protection en Corning Gorilla Glass 7i

Processeur MediaTek Dimensity 6300

8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage

Batterie 5200 mAh compatible charge filaire rapide 20 watts et charge inversée 6 watts

Capteur photo 108 Mp

Capteur Macro 2 MP

Capteur selfie 8 MP

Android 16 et Moto UI

Système audio compatible Dolby Atmos

Certification IP64

Passons au Moto G37. On le disait, sa fiche technique est presque en tout point similaire à celle du Moto G47, la seule différence étant son appareil photo. Voici tous les détails :

Écran LCD 120 Hz de 6,67 pouces

Verre de protection en Corning Gorilla Glass 7i

Processeur MediaTek Dimensity 6300

4 Go de RAM et de 64 à 256 Go de stockage

Batterie 5200 mAh compatible charge filaire rapide 20 watts et charge inversée 6 watts

Capteur photo 50 MP

Capteur selfie 8 MP

Android 16 et Moto UI

Système audio compatible Dolby Atmos

Certification IP64

Enfin, le dernier modèle à rejoindre la gamme Moto G est le Moto G37 power. Sa fiche technique est (encore une fois) extrêmement proche de celle du Moto G37 classique, mais c’est la capacité de sa batterie et sa charge filaire qui lui permettent de se distinguer vis-à-vis des deux autres modèles. Voici les aspects à retenir :

Écran LCD 120 Hz de 6,67 pouces

Verre de protection en Corning Gorilla Glass 7i

Processeur MediaTek Dimensity 6300

4 ou 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage

Batterie 7000 mAh compatible charge filaire rapide 30 watts et charge inversée 6 watts

Capteur photo 50 MP

Capteur selfie 8 MP

Android 16 et Moto UI

Système audio compatible Dolby Atmos

Certification IP64

Avec un catalogue aussi fourni et des modèles aux fiches techniques très proches, Motorola ne risque-t-il pas de voir ses produits se cannibaliser ? Les Moto G37, Moto G37 power, Moto G47 et Moto G87 devraient être disponibles au mois de juin prochain.

Quoi qu’il en soit, la filiale de Lenovo semble avoir quelque peu revu sa politique de mise à jour. Contrairement aux Moto G17 et Moto G17 power, qui ont été livrés avec Android 15 en début d’année, les quatre nouveaux modèles fonctionnent tous sous Android 16 – qui est la dernière version stable de l’OS.