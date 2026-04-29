Motorola dévoile trois concurrents des Galaxy Z Flip, dont l’exubérant Razr 70 Ultra

Après les fuites, Motorola officialise enfin sa nouvelle gamme de smartphones pliants de type Flip. Et comme l’avaient annoncé les rumeurs, ils ne sont plus deux, mais bien trois avec l’arrivée d’un modèle « Plus » qui accompagne le modèle « Ultra » et le modèle standard. Voici tous les détails à connaitre sur ces concurrents des Galaxy Z Flip 7 et 7 FE.

Motorola est « presque » redevenu une marque qui compte en téléphonie. « Presque », parce que sa notoriété doit encore être améliorée. En revanche, son image est passée de « marque de daron » à « marque trendy ». Et cela grâce à deux éléments importants de sa stratégie. D’abord apporter des couleurs à la téléphonie. Grâce à son partenariat avec Pantone, les teintes se multiplient chaque année. Et ça fait plaisir de sortir d’une bichromie monotone.

Motorola dévoile non pas deux, mais trois Razr avec écran pliant

Le deuxième élément est sa gamme Razr. Inspirée de l’antique feature phone éponyme, cette gamme se compose presque exclusivement de smartphones pliants de type « Flip », la seule exception étant le tout récent Razr Fold dont la sortie en France était calée au 13 avril 2026. Pour le reste, ce sont tous des concurrents des Galaxy Z 7 Flip et Galaxy Z Flip 7 FE de Samsung. Il en existe une douzaine, environ. Et ils seront très rapidement plus nombreux, puisque Motorola vient d’en dévoiler trois nouveaux.

Lire aussi – Motorola est enfin sérieux avec les mises à jour : la bêta d’Android 17 est déjà disponible sur ces modèles

Comme les rumeurs le laissaient entendre, Motorola a dévoilé aujourd’hui les trois nouveaux membres de la famille Razr. Oui, trois d’un coup au lieu des deux habituels. Ils se nomment Razr 70, Razr 70 Plus et Razr 70 Ultra. Et leurs prix de vente s’échelonnent de 1000 euros à 1500 euros. On note donc une hausse de prix prononcé du modèle Ultra : 200 euros. En 2025, le modèle Ultra avait déjà vu son prix de vente progresser de 100 euros. L’explication est simple : la flambée des coûts des composants. Notez que si c'est la première fois qu'un modèle “Plus” arrive en France, ce n'est pas le cas outre-Atlantique où les Razr étaient déjà trois en 2025.

La fiche technique des Razr de 2026 ressemble (trop) à celles de modèles de 2025

Entrons maintenant dans le détail. Le Razr 70 Ultra est le nouveau porte-étendard de la gamme de smartphones pliants, avec le Razr Fold. Successeur du Razr 60 Ultra, il reprend en grande partie le design de son prédécesseur (même taille, même poids, même protection contre l’eau), tout en apportant quelques changements au niveau de la fiche technique. Les principaux changements concernent la batterie, un peu plus généreuse, et la photo, avec un nouveau capteur principal. Pour le reste, rien de bien nouveau. Autant dire que nous nous demandons ce qui justifie la montée du prix (il est à 1499 euros). Voici les détails importants :

Écran externe AMOLED LTPO Full HD+ 165 Hz de 4 pouces

Écran interne AMOLED LTPO Quad HD+ 165 Hz de 6,96 pouces

Verre de protection en Gorilla Glass Ceramic

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 ou 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge filaire 68 watts et sans fil 30 watts

Double capteur photo 50+50 MP

Capteur selfie 50 MP

Android 16 et Moto UI

Système audio 2.0 compatible Dolby Atmos

Certification IP48

Passons au Razr 70, le plus abordable de la bande : 999 euros. Lui non plus ne va pas beaucoup évoluer, notamment au niveau ergonomique (même poids, même taille et même protection contre l’eau). De même pour les écrans qui vont rester tels qu’ils étaient il y a un an. En revanche, nous allons retrouver un nouveau SoC, un capteur ultra grand-angle de bien meilleure qualité (celui du Razr 70 Ultra) et une batterie un peu plus généreuse. Voici tout ce qu’il faut savoir sur lui :

Écran externe AMOLED LTPO Full HD+ 90 Hz de 3,63 pouces

Écran interne AMOLED LTPO Full HD+ 120 Hz de 6,9 pouces

Verre de protection en Gorilla Glass Victus

Processeur MediaTek Dimensity 7450X

8 ou 12 Go de RAM et de 128 à 512 Go de stockage

Batterie 4800 mAh compatible charge filaire 30 watts et sans fil 15 watts

Double capteur photo 50+50 MP

Capteur selfie 32 MP

Android 16 et Moto UI

Système audio 2.0 compatible Dolby Atmos

Certification IP48

Le Razr 70 Plus est le premier “Razr Plus” à débarquer en France

Finissons ce petit tour d’horizon avec le nouveau venu : le Razr 70 Plus qui vient se positionner entre ses deux frères. Cela se voit dès le design : l’écran interne est celui du Razr 70 et l’écran externe est celui du Razr 70 Ultra. De même pour le SoC et la charge rapide, pas aussi puissants qu’avec le Razr 70 Ultra, mais tout de même meilleurs que dans le Razr 70. De même encore avec le prix, puisqu'il se positionne à 1199 euros. Seul exemple qui confirme la règle : la capacité de la batterie. C’est la moins bonne de la fratrie. La raison est simple : le Razr 70 Plus est le plus fin de la bande. Voici tous les détails techniques :

Écran externe AMOLED LTPO Full HD+ 165 Hz de 4 pouces

Écran interne AMOLED LTPO Quad HD+ 165 Hz de 6,9 pouces

Verre de protection en Gorilla Glass Victus

Processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 4500 mAh compatible charge filaire 45 watts et sans fil 15 watts

Double capteur photo 50+50 MP

Capteur selfie 32 MP

Android 16 et Moto UI

Système audio 2.0 compatible Dolby Atmos

Certification IP48

Pour l’ensemble de ses téléphones, la politique de maintenance logicielle de Motorola n’a pas changé. Nous conservons donc les 3 ans de mise à jour d’Android et les 5 ans de patch de sécurité. C’est toujours insuffisant par rapport à la concurrence. Et c’est vraiment dommage. Aujourd’hui, Motorola a dévoilé d’autres smartphones : le Edge 70 Pro et quelques Moto G. Retrouvez dans nos colonnes nos présentations complètes.