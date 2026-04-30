Uber Boat arrive en France, on va pouvoir réserver des bateaux à Paris, Marseille, Nice ou Annecy

Uber annonce la disponibilité prochaine de son service Boat, permettant de réserver des voyages en bateau dans plusieurs villes françaises et européennes. L'application va aussi intégrer de nombreuses nouveautés liées au tourisme.

Uber Boat
Crédit : Uber

Lors de son événement GO-GET 2026, Uber a multiplié les annonces. Son application va bientôt devenir beaucoup plus complète, avec un grand nombre de services à venir relatifs au transport, au voyage et au tourisme. L'une des grandes nouveautés est l'arrivée d'Uber Boat en juin 2026 dans 5 pays en Europe : Croatie, Espagne, France, Italie et Portugal. Uber Air permet de réserver un hélicoptère, Uber Boat un bateau. En France, les villes suivantes sont concernées : Annecy, Cannes, Marseille, Nice, Paris, Saint-Tropez et Toulon. Uber Boat opère donc aussi bien en mer, sur les lacs, dans l'océan ou sur les fleuves. La plateforme a conclu un partenariat avec Click&Boat, le leader des plateformes de location de bateaux en Europe.

“Les membres Uber One bénéficieront de 10 % crédités en Uber One Credits sur leurs réservations. Le montant cagnotté sera ajouté sous forme de crédits Uber ajoutés au wallet de chaque utilisateur dans la catégorie Solde Uber et à retrouver dans l’onglet compte Uber. Ces crédits Uber One sont valables 60 jours à compter de leur obtention ou au plus tard jusqu’à la date d’expiration de l’abonnement et peuvent être utilisés sur un prochain trajet Uber ou une commande sur Uber Eats”, apprend-on.

Uber devient une application tout-en-un

Mais ce n'est pas tout. Uber annonce aussi un partenariat avec la chaîne hôtelière Accor. En France, il sera possible de cumuler des points ALL Accor grâce aux trajets Uber et aux commandes Uber Eats, avec des avantages supplémentaires pour les membres Uber One. Une alliance avec Expedia Group va aussi permettre de réserver 700 000 hébergements à travers le monde depuis l'app Uber, mais cette fonctionnalité arrivera plus tard chez nous, elle est pour l'instant exclusive aux États-Unis.

Uber veut devenir le compagnon idéal des touristes avec son nouveau Mode Voyage. Recommandations personnalisées, réservations de restaurants via OpenTable, room service avec des livraisons directement à la porte de votre hôtel, tout cela arrive aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Mexique et en Australie, et peut-être plus tard en France.


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