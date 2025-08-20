Pixel 10 : comment cette nouvelle fonction va bouleverser le petit monde de la traduction

Grâce à leur nouvelle option de traduction instantanée, les Pixel 10 de Google profitent d'une technologie plutôt bluffante. De quoi révolutionner les possibilités offertes par nos smartphones en la matière ? Très probablement.

Si l'on connaissait déjà les (excellents) outils de Google en matière de traduction, voilà que l'entreprise de Mountain View améliore encore et encore les possibilités offertes au quotidien par ce genre de service, et en particulier sur les tout nouveaux Pixel 10.

Car jusqu'à présent, la traduction d'une conversation via l'application Traduction de Google était assez restreinte. Quand on s'exprime à l'oral, l'application retranscrit à l'écrit la conversation et la traduction s'affiche sur l'écran. C'est en terminé de cette limitation. Sur l'ensemble des Pixel 10, un nouveau cap est franchi.

Les Pixel 10 traduisent instantanément une conversation téléphonique, mais pas que !

Avec Live Translate, Google offre à ses Pixel 10 l'une des nouveautés technologiques les plus intéressantes de l'année. Imaginez qu'il soit possible de parler à un interlocuteur étranger au téléphone, mais que ses paroles soient reproduites comme s'il s'exprimait dans votre langue au moment même où il vous répond ? Bonne nouvelle : c'est exactement ce que permet l'une des nouveautés majeures des Pixel 10.

Nous avons pu assister à une démonstration de cette nouvelle technologie et le résultat est vraiment bluffant. S'il y a un très léger délai entre les paroles prononcées par les deux intervenants et la traduction en elle-même (une à deux secondes, ce qui est franchement minime), la conversation est pleinement reproduite et compréhensible.

Encore mieux : l'application de traduction va même jusqu'à “reproduire” la voix des deux interlocuteurs. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, l'IA de Google est capable d'imiter à la fois la voix, mais également l'intonation, de la personne au bout du fil. Et la vôtre également ! On est bien loin des voix générées par IA comme on en trouve aujourd'hui à foison dans les vidéos YouTube, Tiktok ou même dans certaines publicités. Enfin, le résultat de la traduction s'affiche aussi sur votre écran, histoire de ne rien perdre de la conversation.

Google nous a indiqué que cette fonctionnalité était pour le moment réservée pour le moment aux nouveaux Pixel 10, sans nous donner davantage de précisions sur une éventuelle disponibilité sur les précédents smartphones de la marque ou les modèles concurrents sous Android 16. La fonction Live Translate est d'ores et déjà l'ensemble des smartphones de la gamme Pixel 10. De nombreuses langues sont prises en charge, dont l'allemand, l'anglais et le français.