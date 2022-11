Pixel Fold : premières images, premières infos, le smartphone pliable de Google se dévoile enfin !

Le Google Pixel Fold arrive ! Les premières images et les premières informations du smartphone pliable viennent d'être diffusées sur la Toile, et on en connaît même déjà le prix probable. Alors, de quoi rivaliser avec le Galaxy Fold de Samsung ?

Si certains constructeurs comme Samsung, Huawei ou encore Motorola se sont lancés à fond sur le marché des smartphones pliants, d'autres sont encore hésitants. On pense notamment à Apple et Google. Mais ce dernier serait sur le point de sortir son premier pliable, en attestent les premiers visuels et les premières informations concernant le Pixel Fold qui viennent de fuiter sur la chaîne YouTube Front Page Tech.

Le Google Pixel Fold se dévoile donc sous tous les angles. Comme attendu, Google a opté pour un smartphone qui s'ouvre “façon livre” plutôt que pour un appareil à clapet comme le Galaxy Z Flip 4 ou le Motorola Razr de 2022. En clair, le Galaxy Fold s'attaque directement aux Galaxy Z Fold 4 de Samsung et autres Mate Xs 2 de Huawei.

Le premier smartphone pliable de Google se dévoile en images

Sur les premiers rendus que le compte FPT vient de publier, on peut se faire une idée assez précise de ce à quoi va ressembler le Pixel Fold. L'appareil disposera d'un bloc photo assez proéminent à l'arrière, tout en longueur et aux coins arrondis. Google a visiblement fait le choix de reprendre un design similaire à ceux des Pixel 7 et 7 Pro, sans opter pour un coloris différent concernant le bloc photo.

La seconde partie du dos de l'appareil est composée d'un écran qui en recouvre presque l'intégralité. De quoi permettre une utilisation totale du smartphone lorsqu'il est refermé, comme n'importe quel téléphone classique. Cette partie du smartphone intègre un poinçon, dans lequel est logée la caméra frontale. Quant au capteur d'empreinte, il est situé dans le bouton d'allumage de l'appareil.

Une fois l'appareil ouvert, il donne une impression de grandeur d'affichage comme on n'en retrouve pas peu ou sur les pliables actuels… Et ce, malgré des bordures assez larges. Notez au passage que la caméra frontale n'est pas placée dans un poinçon ni intégrée sous l'écran. Elle se situe en réalité à l'arrière de l'appareil (ou à l'avant une fois le smartphone refermé).

Côté diffusion audio, l'appareil reposera sur deux haut-parleurs, l'un situé sur la tranche haute et l'autre sur la tranche basse, ce qui devrait lui assurer une stéréo bien équilibrée. Enfin, côté performances, si rien n'a encore réellement été officialisé, il faut s'attendre à un Tensor G2, le même SoC qui équipe déjà les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Comme à l'accoutumée, rien n'a encore été officialisé par Google, mais ces informations semblent des plus crédibles au vue du sérieux de la chaîne YouTube FPT.

Le smartphone devrait s'afficher au prix de 1 799 dollars. L'appareil devrait être commercialisé dans deux coloris : blanc (Chalk) ou noir (Obsidian). Le Pixel Fold devrait être annoncé à compter de mai 2023, lors de la prochaine Google I/O.