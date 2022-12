Le Google Pixel Fold sera moins puissant que le Galaxy Z Fold 4 d’après ce benchmark

Alors que le premier smartphone pliable de Google n’est pas attendu avant plusieurs mois, l’appareil vient d’être aperçu sur le benchmark Geekbench 5. On sait donc quel processeur le smartphone va utiliser.

Après avoir découvert les premiers rendus du Pixel Fold il y a quelques semaines, c’est désormais à la fiche technique de l’appareil de faire son apparition sur le benchmark Geekbench 5. Sans surprise, le smartphone pliable portant le nom de code Felix sera bien propulsé par la même puce que les récents Pixel 7 et 7 Pro, une Tensor G2. Elle sera épaulée par 12 Go de RAM, ainsi que par Android 13.

Cette dernière lui permet d’obtenir un score de 1047 points sur un cœur et de 3257 points sur plusieurs cœurs sur le benchmark, ce qui est bien moins que la concurrence. En effet, de son côté, le Galaxy Z Fold 4 de Samsung, la référence des smartphones pliables, atteint lui 1350 points et plus de 3800 points, respectivement. L’écart de performances est donc considérable, même s’il ne devrait pas être très prononcé en usage réel.

Google mise sur l’intelligence artificielle avec sa puce Tensor G2

Bien que la puce Tensor G2 soit moins rapide que ses concurrentes, Google ne recherche pas vraiment à obtenir les meilleures performances brutes. Le géant américain a davantage porté son attention sur l’intelligence artificielle de sa puce, et c’est grâce à elle que les Pixel 7 et 7 Pro ont pu proposer des fonctionnalités aussi avancées.

La dernière mise à jour de décembre 2022 a par exemple apporté Clear Calling, une fonctionnalité permettant d’annuler les bruits de fonds lors d’une conversation téléphonique. On a également retrouvé les libellés de locuteurs, qui permettent d’ajouter des étiquettes à chaque personne qui parle lors d’un enregistrement sur l’application Enregistreur.

En dehors de la puce, on retrouvera sur le Google Pixel Fold un écran interne de 8 pouces et un écran externe de 6,19 pouces, tous deux proposant un rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Côté photo, le smartphone misera sur deux caméras selfie de 9,5 MP à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que sur trois caméras grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif au dos. Il s’agirait de l’IMX787, l’IMX386 ainsi que du Samsung S5K3J1.