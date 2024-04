Pixel : ces 2 fonctions essentielles sont en panne chez de nombreuses personnes

Des propriétaires de smartphones Pixel affirment que leur mobile a un souci très handicapant depuis la mise à jour Android de mars 2024. Plusieurs modèles sont concernés, quel que soit l'opérateur téléphonique.

La comparaison est très cliché, mais elle reste juste : un smartphone, c'est comme un mini-ordinateur. Et à l'instar des PC, il reçoit régulièrement des mises à jour améliorant son système, corrigeant des failles de sécurité ou ajoutant des fonctionnalités. Certaines sont invisibles aux yeux des utilisateurs, sauf qu'on finit tout de même par les remarquer quand elles créent des bugs facilement repérables, eux.

C'est ce qui se passe en ce moment pour de nombreux propriétaires de smartphones Pixel récents. De plus en plus de sujets s'ouvrent sur les réseaux sociaux pour faire état d'un problème très embêtant au quotidien. Il est d'autant plus pénible qu'il touche à deux fonctions très basiques, mais indispensables, des mobiles.

Depuis la mise à jour Android de mars 2024, des propriétaires de Pixel ont un souci particulièrement gênant

Parmi les sujets présents sur Reddit par exemple, celui de l'internaute ShadoutMapes87 résume parfaitement la situation : “mon téléphone et celui de ma femme (tous deux des Pixel 7 Pro) envoient des appels directement vers la messagerie vocale et ne transmettent pas les SMS, sauf en une fois […]. Je reçois tout à coup une notification pour quatre messages vocaux, ce qui veut dire que mon téléphone n'a pas sonné, ainsi que des réponses par SMS de plus de 10 personnes/groupes après une période de deux à trois heures au cours de laquelle je n'ai reçu aucun SMS“. On dirait donc que les appareils ne captent plus le réseau mobile en continu, ce qui rend impossible la réception d'appels ou de messages.

D'autres personnes font état du même problème, que ce soit sur Reddit ou les forums officiels de Google, et on peut déjà dégager quelques points communs. Le souci est présent dans plusieurs pays du monde et touche les détenteurs de Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, peu importe leur opérateur. Les appels, SMS ou les messages RCS sont affectés. Enfin, l‘installation de la mise à jour d'Android déployée en mars 2024 semble être le point de départ des constats.

À ce stade, on ne sait pas comment elle a pu engendrer un tel dysfonctionnement. Il ne semble pas y avoir moyen d'y remédier à coup sûr, aussi on espère que Google réagira rapidement, d'autant que la récente mise à jour d'avril n'a rien changé.