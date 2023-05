Google souhaiterait concurrencer les Galaxy Z Flip avec un smartphone pliable au format clapet

Google serait en train de préparer un smartphone pliable au format clapet.

Google a tout récemment présenté son propre modèle de smartphone pliable, le Pixel Fold. L’appareil est une véritable vitrine technologique pour la compagnie californienne et, tant en termes de performances, de prix que de design, il vient chasser sur les terres du Galaxy Fold 4 de Samsung. Si vous êtes à la recherche d’un foldable au format clapet, vous n’avez d’autre choix que de vous tourner vers le Galaxy Z Flip 4 du géant coréen, vers le Find N2 Flip d’Oppo, ou encore vers l’étonnant Razr 2022 de Motorola.

Google serait en train de développer un modèle de smartphone au format clamshell. La révélation est bien évidemment à mettre au conditionnel, mais un tel produit permettrait à la compagnie de lutter pied à pied avec le leader mondial des ventes de smartphones. La compagnie n’ayant fait aucune annonce officielle, on peut supposer que la sortie d’un appareil arborant ce nouveau facteur forme n’est pas imminente. Si un « Google Flip » apparaît un jour sur nos étals, ce ne sera probablement pas avant 2024.

Le Pixel Flip de Google pourrait être équipé d’un Tensor G3, un SoC optimisé pour l’efficacité énergétique plus que pour la puissance brute. Son interface devrait bénéficier d’un écran externe, comme c’est la norme actuelle sur ce genre d’appareil. On peut donc imaginer que le géant californien proposera, lui aussi, un composant de la sorte. Le smartphone sera probablement moins bien doté en termes d’optiques, ce qui permettra de faire baisser son prix et de le rendre plus abordable pour le commun des mortels.

Si la sortie d’un Pixel Flip de Google reste complètement hypothétique, une chose est sûre : le Pixel 8 et sa déclinaison Pro sont en approche. Une vidéo vient d’ailleurs de fuiter. Elle nous dévoile le design du Pixel 8 Pro et son thermomètre intégré. Pour l’heure, nous savons que cette nouvelle gamme de smartphones sera propulsée par le Tensor G3 et que le modèle Pro sera équipé d’une dalle AMOLED de 6,52 pouces. L’officialisation de ces appareils devrait avoir lieu en octobre prochain.