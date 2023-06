Un rédacteur d’Ars Technica a partagé la mésaventure qui lui est arrivée avec un Pixel Fold, le smartphone pliable de Google tout fraîchement officialisé.

Ron Amadeo possédait un Pixel Fold depuis quatre jours à peine, et à le croire, il l’avait assez peu utilisé. Une ligne blanche, dont la hauteur n’a fait qu’augmenter au fil des heures, est apparue au bas de l’écran au bout de quatre jours. Selon lui, cela est dû à une erreur de manipulation autant qu'à un défaut de conception.

La dalle OLED des smartphones pliables est protégée par un film plastique, et « toutes les entreprises qui fabriquent ces écrans laissent une marge sans couche de plastique sur le pourtour de l’écran, un endroit où le panneau OLED brut — et très fragile — est exposé au monde ». Samsung a travaillé sur ce point. Les futurs Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 seront résistants à la poussière et à l'eau.

L’écran du Pixel Fold est probablement mort à cause d’une minuscule poussière

À en croire le rédacteur, une poussière s'est immiscée dans cette bande très fine au moment où il a refermé son Pixel Fold, ce qui aurait suffi pour casser la dalle. Il souligne par ailleurs que les rebords de l’appareil sont trop hauts : lorsqu’on le referme, les deux moitiés d’écran se touchent presque, ce qui ne laisse aucune marge quand un objet ou une particule se coince entre les deux éléments.

La différence entre un smartphone en état de marche et un « foldable » cassé ne tient peut-être qu’à un millimètre. En effet, la hauteur du rebord du Oppo Find N2, par exemple, est de 0,8 mm, tandis que celle du Fold est de 0,3 mm. Cet espace plus grand entre les écrans lorsqu’ils sont fermés permet sans doute au Find N2 d’être plus « tolérant » aux poussières. De par leur conception, les smartphones pliables ont des problèmes notoires de solidité. Ce genre de témoignage va-t-il continuer d’affluer une fois que les Pixel Fold seront plus largement disponibles ou Google va-t-il proposer une solution ?

