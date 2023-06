Le Pixel 8 pourrait se transformer en ordinateur, imitant le DeX de Samsung

Le Pixel 8 fait encore parler de lui avec une nouvelle fuite. Selon Android Authority, il serait possible d’utiliser le terminal en tant qu’ordinateur, en le branchant à un écran externe. Une fonctionnalité qui existe déjà chez d’autres constructeurs comme Samsung. Cependant, son arrivée sur le Pixel pourrait signer un sacré changement pour Android.

Brancher un smartphone sur un écran externe et le transformer en ordinateur ? C’est déjà possible avec DeX de Samsung, qui permet d’avoir une interface plus adaptée aux grands écrans pour travailler sereinement. Motorola avait aussi tenté l’aventure à une époque. Cette fonctionnalité intéressante pourrait arriver sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google.

C’est Kamila Wojciechowska du site Android Authority qui affirme, source à l’appui, qu’un mode bureau devrait arriver sur les prochains téléphones phares de la firme de Mountain View. Le principe serait d’utiliser le port USB Type-C en tant que port DisplayPort (ce qui est possible avec cette connectique) afin d’afficher une image en bonne définition sur un grand affichage.

Les Pixel 8 pourraient être à la fois des téléphones et des ordinateurs

L’idée serait donc, grâce à un simple fil ou HUB, de transformer son Pixel en PC, le tout avec l’interface adéquate. Ne suffirait plus qu’à brancher un clavier, une souris, et l’utilisation « ordinateur » deviendrait possible.

A lire aussi – Test Google Pixel 7 Pro : une formule gagnante, mais qui commence à vieillir

Certes, la chose existe chez Samsung, et d’ailleurs plutôt efficace et agréable. Mais l’arrivée sur des téléphones Pixel pourrait totalement changer la donne et ne plus cantonner cet usage à un constructeur en particulier. Et si dans le futur, tous les smartphones Android pouvaient se transformer en ordinateur d’appoint ? Pas de quoi remplacer nos bons vieux PC, certes, mais suffisant pour travailler sur Word.

Reste à savoir comment la chose sera appliquée par Google et surtout comment elle sera mise en avant. Android Authority précise aussi, sans surprise, que le Pixel 8 devrait bien embarquer un processeur Google Tensor G3. On espère que cette itération sera bien plus performante que la précédente, les différences étant minces entre le G1 et le G2.

Si tout se passe bien, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro devraient être dévoilés par Google dans le courant du mois de novembre.

Source : Android Authority