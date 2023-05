Google I/O 2023 : comment suivre le lancement des Pixel 7a, Fold et Tablet en direct dès 19h ?

La conférence annuelle de Google, c’est ce soir. Comme d’habitude, ce sera l’occasion pour l’entreprise de présenter Android 14 en détail, mais également de tout nouveaux produits et fonctionnalités. Voici comment suivre la conférence en direct.

Comme chaque année, Google est de retour pour sa conférence annuelle Google I/O 2023, qui est l’occasion pour l’entreprise de présenter quelques nouveaux appareils, mais également de nouvelles fonctionnalités pour plusieurs de ses services et produits.

Les différentes sessions avec les développeurs se tiendront en ligne et non en personne, mais la conférence principale devrait avoir lieu devant une foule de plusieurs milliers de personnes, un mélange d'employés, de partenaires, d'analystes du secteur et de médias au Shoreline Amphitheater de Mountain View, en Californie.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE GOOGLE I/O 2023 ?

Quand a lieu la présentation de Google ? : mercredi 10 mai 2023

: mercredi 10 mai 2023 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19h (heure française)

: à 19h (heure française) Comment suivre le live de Google : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : un peu plus d’une heure

Le coup d’envoi de la Google I/O 2023 sera donné dès 19 heures aujourd’hui, avec une première conférence consacrée aux produits grand public. L’ensemble de l’événement se déroulera néanmoins sur plusieurs jours, et le thème clé de cette année devrait être l’intelligence artificielle.

QUE FAUT-IL ATTENDRE LORS DE LA CONFÉRENCE ?

Au programme de la conférence, il faut évidemment s’attendre à de tout nouveaux produits pour le catalogue de Google. Parmi eux, citons le Pixel 7a, le smartphone de milieu de gamme de nouvelle génération qui héritera de nombreuses caractéristiques du Pixel 7 haut de gamme.

La première conférence sera également l’occasion pour Google de présenter sa toute première tablette, la Pixel Tablet, qui a totalement fuité il y a quelques jours sur Amazon.

On retrouvera également le premier smartphone pliable de l’entreprise, le Pixel Fold, et on sait aussi déjà tout à son sujet.

On s’attend également à une partie sur Android 14, la nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google. L’entreprise a déjà lancé plusieurs bêta, mais devrait revenir en détail sur diverses fonctionnalités clés qu’il compte ajouter sur cet OS.

Cependant, c’est surtout du côté de l’IA que devrait s’étendre longuement la société. Avec le lancement de Bard, le rival de ChatGPT, Google a mis les bouchées doubles sur l’intelligence artificielle. On s’attend à voir de nouveaux outils d’IA générative dans Workspace, en commençant par Docs ou encore Gmail, ou encore assister au lancement de PaLM 2, la dernière version du grand modèle de langage (LLM) de l'entreprise, qui prend en charge plus de 100 langues différentes.

La principale attraction sera vraisemblablement une nouvelle IA baptisée Projet Magi, qui devrait révolutionner le moteur de recherche de l’entreprise. Magi comprendra un mélange de résultats de recherche et de requêtes qui permettront d’améliorer la précision des résultats. Comme l’avait dévoilé un rapport précédent, la nouvelle stratégie vise à intégrer dans les résultats de recherche de courtes vidéos, des posts sur les réseaux sociaux et davantage de contenus de créateurs. Pour affiner les résultats, les utilisateurs seraient surtout invités à discuter avec Magi. Google aurait consacré une grande partie de son personnel à l'accélération de la mise en œuvre de cette IA dans son moteur de recherche, et on a hâte de voir à quoi elle va ressembler.

Enfin, comme l’année dernière, la Google I/O devrait être l’occasion pour Google d’évoquer officiellement ses prochains Pixel 8 et 8 Pro, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs fuites. Plutôt que de laisser les leakers spéculer sur le design, il est très probable que l’entreprise dévoile un aperçu de ce que l’on peut attendre de ses prochains smartphones haut de gamme.