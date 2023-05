Google lance le Pixel Fold, un pliant prometteur mais avec un gros défaut !

Comme promis, Google a profité de la Google I/O 2023 pour lever le voile sur ses nouveaux appareils à venir, à commencer par le Pixel Fold. Sur de nombreux points, notamment sur la partie photo, ce premier appareil pliant semble très prometteur. Seulement, il a un gros défaut : il ne sera pas disponible en France…

Comme vous le savez peut-être, ce mercredi 10 mai 2023 a été marqué par un évènement majeur pour l'industrie : la conférence Google I/O 2023. Comme d'habitude, la firme de Mountain View a profité de cette grand-messe pour dévoiler ses futurs appareils, à commencer par le Pixel 7a, son prochain smartphone de milieu de gamme, sa nouvelle tablette Pixel Tablet et surtout le Pixel Fold, son tout premier smartphone pliant.

Dans cet article, nous allons justement nous attarder sur ce concurrent direct au Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Toutefois, et avant de rentrer dans les détails techniques, rappelons un point crucial : le Pixel Fold ne sortira pas en France au grand dam des utilisateurs intéressés.

Ecrans OLED 120 Hz et puce Tensor G2

Commençons tout d'abord en nous penchant sur les deux écrans du Pixel Fold. Pour ce premier appareil pliant, Google a fait le choix de l'OLED pour les dalles principales et secondaires. L'écran intérieur de 7,6″ (ratio 6:5) dispose d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. On retrouvera d'ailleurs le même taux sur l'écran secondaire de 5,8″.

Précisons également que la dalle extérieure sera équipée d'un verre de protection Gorilla Glass Victus. En d'autres termes, elle devrait théoriquement survivre à une chute de plus de deux mètres. Toujours concernant les protections, le Pixel Fold est certifié IPX8. En d'autres termes, il peut résister à une immersion jusqu'à deux mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum. Enfin, notons que le déverrouillage par reconnaissance faciale est de la partie.

Selon Google, il s'agit du smartphone pliant le plus fin du marché, avec une épaisseur de 12 mm une fois plié et de 6 mm totalement déplié. A titre comparatif, le Galaxy Z Fold 4 affiche une épaisseur de 6,3 mm et 14,2 mm en étant ouvert et plié.

Sous le capot, on retrouve évidemment la puce maison de Google : le Tensor G2 avec Personal AI. Ce processeur, que l'on retrouve déjà sur les Pixel 7 et 7 Pro, se distingue surtout par l'intégration d'un nouveau TPU (Tensor Processing Unit) qui accélère les traitements réalisés par l'IA de l'ordre de 60%. Par ailleurs, la Tensor G2 travaille de concert avec la puce Titan M2 de nouvelle génération afin d'offrir une protection optimale aux données des utilisateurs (elle possède sa propre mémoire flash pour stocker les données sensibles comme les empreintes digitales par exemple). Côté stockage interne, l'utilisateur pourra compter entre 256 et 512 Go de capacité.

Une expérience logicielle calibrée

Ecran pliant oblige, Google assure avoir travaillé avec de nombreux développeurs afin qu'une multitude d'applications exploite au mieux ce format particulier. Sans surprise, le multitâche sera également de la partie, avec la possibilité d'afficher deux applis en simultané sur l'écran interne.

En outre, vous pourrez exploiter le double écran pour utiliser les meilleures capteurs de l'appareil pour vos selfies et avoir le retour d'image sur l'écran externe. Mais le plus intriguant reste cette fonctionnalité baptisée Dual Screen Interpreter Mode. Pour faire simple, le Pixel Fold se transforme en traducteur instantané : vous parlez, vos mots sont affichés sur une partie de l'écran avant d'être traduits sur l'autre moitié de l'écran.

Un ensemble photo robuste boosté à l'IA

Venons-en à la partie photo. Sur ce point précis, les smartphones pliants n'ont jamais brillé, à l'exception du Galaxy Z Fold 4 qui a renforcé sa proposition. De fait, pas étonnant de voir Google mettre le paquet dans ce domaine. Le Pixel Fold dispose donc d'un triple capteur photo composé :

un capteur principal de 48 MP avec champ de vision 82°

un objectif ultra grand-angle de 10,8 MP avec champ de vision 108°

un téléobjectif de 10,8 MP (Dual Pixel, ƒ/3.05, 1.22 μm, 5X optique et jusqu'à x20 avec la fonction Super Res)

Côté selfie, il faudra donc compter sur deux capteurs (un pour chaque écran) de respectivement 9,5 MP pour l'écran externe et de 8 MP pour la dalle intérieure.

Batterie généreuse et disponibilité rageante

Qu'en-est-il de l'autonomie et de la batterie ? Le Pixel Fold embarquera un accumulateur d'une capacité de 4821 mAh. Google promet ainsi plus de 24 heures d'autonomie avec une seule charge. Concernant la recharge rapide, nous ne savons pas encore si le Pixel Fold en bénéficie ou non.

Venons-en enfin à la disponibilité et le prix. D'après Google, le Pixel Fold sera proposé à partir de 1899 €, soit 100 € plus cher que le Galaxy Z Fold 4. Quant à la disponibilité, les plus intéressés seront donc tristes de savoir que le Pixel Fold ne débarquera pas en France… pour l'instant en tout cas. Reste donc à croiser les doigts et à espérer que Google change d'avis sur ce point.