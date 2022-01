Google Pixel Fold : voici un aperçu du prix du smartphone pliable

Le Pixel Fold de Google arriverait sur le marché d'ici la fin de l'année 2022. D'après les dernières fuites, le smartphone pliable, finalement baptisé Pixel Notepad, coûterait moins cher que le ténor du secteur, le Z Fold 3 de Samsung.

Le Pixel Fold, le premier smartphone pliable de Google, est attendu au tournant par les fans de la marque. Alors que de nombreux fabricants de téléphones Android se sont lancés sur le marché du pliant au cours des derniers mois, Google est encore resté sur la touche.

Pourtant, plusieurs indices montrent que le géant de la Silicon Valley travaille activement sur le projet. Une version d'Android 12.1 contient en effet plusieurs références au pliable de la marque. Évoqué sous l'appellation Pixel Fold par les différentes fuites, le smartphone pliable devait initialement être présenté avant la fin de l'année 2021. Après moult rebondissements, le téléphone a été reporté.

Un Pixel Notepad à moins de 1500 euros

Plus récemment, d'autres fuites sont venues confirmer l'existence du smartphone. Le Pixel Fold est en effet apparu dans la base de données de Geekbench, l'application de benchmarking. D'après les informations de nos confrères de 9to5Google, un média spécialisé très fiable, le smartphone pliable “sera disponible à l'échelle internationale d'ici la fin de 2022”. Sans surprise, il risque cependant d'avoir un écart entre la sortie aux Etats-Unis et la sortie en Europe. De même, il faut s'attendre à ce que certains pays soient privés du terminal, comme c'était le cas pour plusieurs générations de Pixel.

Le rapport évoque également le prix de vente de l'appareil. Le Pixel Fold serait commercialisé autour des 1400 dollars aux Etats-Unis, soit 500 dollars de plus que le Pixel 6 Pro, l'appareil le plus haut de gamme de son catalogue. Ce n'est pas étonnant au vu du prix élevé des terminaux avec écran pliable. En France, on peut s'attendre à un prix avoisinant les 1400 euros.Avec ce tarif, le Pixel Fold se positionnerait en alternative plus abordable au Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Lancé l'année dernière, le smartphone a été commercialisé au prix de départ de 1799 euros en France.

Enfin, le média affirme que le smartphone pliable de Google serait vendu sous le nom de Pixel Notepad. On vous en dit plus dès que possible sur le projet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Google