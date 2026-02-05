Google Photos prépare un nouvel affichage de la galerie, voici à quoi il ressemblera

Si vous trouvez la galerie de Google Photos un peu brouillonne, cette nouveauté à venir devrait vous intéresser. Rien de révolutionnaire, mais une option pratique pour qui souhaite l'activer.

L'application Google Photos a bien changé depuis son lancement en 2015. Logiquement plus moderne, elle gère à peu près tout ce qui touche à la photo et à la vidéo aujourd'hui. Si vous vous en servez depuis longtemps, votre galerie doit sûrement regrouper des milliers de clichés et autres clips. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, les fichiers sont classés en fonction de leur date de prise de vue. Soit ils sont regroupés par jour, soit par mois.

En plus de la date, un bouton représentant une coche entourée permet de sélectionner tout ou partie des photos. Pratique, mais peut-être que vous préfèreriez un affichage plus homogène, comme une frise ininterrompue de toutes vos œuvres ? Ça tombe bien, c'est précisément ce sur quoi est en train de travailler Google. Les équipes d'Android Authority ont pu activer l'option avant l'heure pour nous montrer à quoi cela ressemble.

Voilà comment pourrait bientôt s'afficher la galerie de Google Photos

Rien de sorcier dans le choix qui s'offre à vous : il s'agit d'afficher ou non les dates de prise de vue au-dessus des photos. Le résultat est visible ci-dessous avec à gauche l'affichage classique, à droite celui que vous obtenez après activation de l'option. Notez que le bouton de sélection disparaît également. Pour sélectionner des photos en fonction du jour, il faut désormais appuyer sur la date qui apparaît par-dessus les clichés pendant que vous parcourez la galerie.

La fonctionnalité est présente sur la version v7.62.0.865122296 de Google Photos. Elle semble au point et ne devrait donc pas tarder à être déployée chez tous les utilisateurs. Gardez cependant en tête que cela peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans le pire de cas. Ce n'est pas parce qu'une nouveauté est prête que Google la sort en suivant.

