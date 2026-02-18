Scroller sur son smartphone avant de se coucher n’empêche pas de dormir, une experte démonte le mythe

Faut-il lâcher le smartphone avant de se coucher pour trouver plus facilement le sommeil ? Pas forcément, explique une experte, qui remet en cause certaines croyances.

On entend depuis des années des avertissements sur les dangers de l'utilisation du smartphone en soirée, qui pourrait nuire à notre qualité de sommeil. Le scroll permanent et l'émission de lumière bleue des écrans sont notamment pointés du doigt pour leur impact sur notre capacité à nous endormir rapidement. Mais il ne faut pas tout confondre, estime Emily Stallings, cofondatrice de la marque de coques pour smartphones Casely.

“Pour beaucoup d'entre nous, nos téléphones font partie de notre rituel de détente, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose”, explique-t-elle. Elle évoque le “scrolling positif pour le sommeil”, un concept soulignant que le bon type de contenu peut aider notre cerveau à basculer du stress de la journée à un état de relaxation.

Le contenu apporte, pas l'écran du smartphone

Nous devons d'abord distinguer l'utilisation active et passive du smartphone. Répondre à des e-mails professionnels, participer à des débats dans les sections de commentaires ou faire défiler les actualités déclenchent une réaction de stress dans notre cerveau. Pour ce type d'usage actif, le taux de cortisol grimpe rapidement et le rythme cardiaque s'accélère, ce qui est bien sûr néfaste au sommeil.

Par contre, des études ont démontré que certains types de contenus avant le coucher ne nuisent pas à la qualité du sommeil. Dans certains cas, ils aident même à s'endormir plus rapidement. Regarder une vidéo satisfaisante (de savon qu'on coupe par exemple), écouter de l'ASMR ou revoir des épisodes de The Office ne requiert pas un effort mental important. Avec de telles activités passives, le cerveau n'est pas en alerte et est mis en condition pour l'endormissement.

“Le contenu que vous consommez est bien plus important que l'appareil lui-même. Si vous regardez quelque chose qui vous oblige à réfléchir, à réagir ou à vous impliquer émotionnellement, c'est là que les problèmes commencent. Si vous regardez passivement quelque chose de relaxant ou de familier, votre cerveau peut l'utiliser comme un outil de transition”, précise Emily Stallings.

La lumière bleue, vraiment un souci ?

Mais la lumière bleue, alors ? On sait depuis longtemps que celle-ci contribue à diminuer la production de mélatonine, cette molécule synthétisée dans notre cerveau si importante pour trouver le sommeil. Ceci n'est absolument pas remis en cause, mais on a souvent tendance à oublier que la plupart des smartphones récents disposent de fonctionnalités qui réduisent considérablement cet effet. Il y a quelques années, la réduction de la lumière bleue était même un argument marketing majeur chez les constructeurs de mobiles. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, car tous les fabricants ont désormais adopté des mesures pour contrer ce phénomène, certains mettant même en avant des certifications.

On retrouve en outre un peu partout un mode Nuit ou Coucher qui va réchauffer les couleurs affichées à l'écran. Une étude de Harvard Health a conclu que l'intensité lumineuse importe plus que la source elle-même. La fonction de luminosité adaptative joue ainsi un rôle important, réduisant automatiquement la quantité de lumière dégagée par l'écran lorsqu'on se trouve dans le noir. La stimulation psychologique induite par le contenu visionné joue souvent un rôle plus important que la lumière elle-même. Il s'agit donc d'identifier ce qui nous apaise et d'éviter de consommer ce qui nous rend nerveux. Si comme moi, vous supportez l'OM, cette tâche peut s'avérer compliquée.

Le smartphone peut aussi être une solution pour les personnes à l'esprit agité ou atteintes de TDAH. Il agit comme une distraction pour éviter de ressasser. “On a diabolisé les téléphones comme s'ils étaient toujours l'ennemi du repos. Mais pour quelqu'un dont le cerveau repasse sans cesse en boucle sa liste de choses à faire du lendemain, une vidéo de cinq minutes montrant quelqu'un qui range son garde-manger pourrait être exactement ce dont il a besoin pour se détendre”, ajoute Emily Stallings.

Terminons avec une petite astuce : la règle de la main unique. Taper un message ou une recherche et interagir avec le smartphone avec les deux mains est une utilisation active, qu'il faut donc proscrire. Changez donc vers une activité passive pour pouvoir le reprendre à une main ou posez-le pour vous endormir.