Google Photos pense à la batterie de votre smartphone avec cette nouveauté

Google travaille sur une option inédite dans Google Photos. Elle permettrait de mieux gérer l'impact de l'application sur la batterie du smartphone dans une situation précise très fréquente.

L'un des intérêts de Google Photos, c'est la synchronisation automatique des clichés et vidéos que vous capturez avec votre smartphone. De cette manière, vous pouvez libérer de la place sur ce dernier une fois que le tout se retrouve dans le cloud. Bien sûr, cela nécessite une connexion Internet. C'est pourquoi vous avez le choix entre autoriser la synchronisation avec le réseau mobile et le Wi-Fi, uniquement le Wi-Fi, ou carrément désactiver la fonctionnalité.

En revanche, rien n'est pensé pour limiter l'impact de la procédure sur la batterie du mobile. Quand vous enchaînez de nombreuses photos, en vacances par exemple, vous pouvez voir son pourcentage baisser plus rapidement que d'habitude parce qu'en tâche de fond, Google Photos synchronise à tout va. La firme de Mountain View est justement en train de réfléchir à une solution pour éviter ça.

Comment Google Photos pourrait aider à préserver l'autonomie des smartphones

Nos confrères d'Android Authority ont réussi à faire apparaître une nouvelle option dans les paramètres de sauvegarde de Google Photos. Elle s'intitule “Optimiser la sauvegarde pour l'autonomie de la batterie” et s'accompagne d'une description : “Pour préserver l'autonomie de la batterie, votre appareil peut synchroniser moins souvent quand vous n'utilisez pas l'application“. En l'état, on ne sait pas ce que Google entend par “moins souvent“.

On peut par exemple imaginer que la synchronisation s'effectue uniquement quand vous ouvrez Google Photos, jamais en arrière-plan. La description de l'option l'aurait cependant mentionner plus directement, aussi c'est peu probable. Il faudra attendre un déploiement via une mise à jour de l'application pour s'en rendre compte. Étant donné que rien n'est officiel pour le moment, cela prendra au minimum plusieurs semaines, probablement plusieurs mois. Il est également possible que Google abandonne son idée si les tests ne sont pas concluants.