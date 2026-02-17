Apple Music : ces 2 nouveautés ont un air de déjà-vu ? Normal, elles ressemblent fortement à celles de Spotify

La firme de Cupertino continue d’enrichir Apple Music. Avec la première bêta d’iOS 26.4, plusieurs nouveautés sont ajoutées à l'application. Toutefois, deux d’entre elles pourraient susciter chez vous un sentiment de déjà-vu : elles semblent fortement inspirées d’une plateforme rivale, nous avons nommé Spotify.

Côté logiciel, ce début d’année 2026 démarre sur les chapeaux de roues pour Apple. Alors que le déploiement d’iOS 26.3 a eu lieu il y a moins d’une semaine, la marque à la pomme vient de publier la première bêta de la version supérieure de son système d’exploitation : iOS 26.4.

Et si le nouveau Siri dopé à l’IA est aux abonnés absents, cette dernière apporte tout de même son lot de nouveautés, comme la compatibilité avec le RCS chiffré – mais avec une restriction de taille. Plusieurs concernent Apple Music et deux d’entre elles s’inspirent même fortement des fonctionnalités d’une célèbre plateforme de streaming musical concurrente : Spotify.

iOS 26.4 apporte plusieurs nouveautés à Apple Music, dont 2 fortement inspirées de Spotify

Avant toute chose, profitons-en pour mentionner le rafraîchissement de l’interface d’Apple Music pour les albums et les listes de lecture : fini le fond blanc, place à la couleur – qui reprend celle de la pochette de l’album consulté ! Maintenant que c’est chose faite, passons au vif du sujet : les deux fonctions qui ne sont pas sans rappeler celles que l’on peut retrouver sur Spotify.

Vous voyez la section Événements live de l’onglet Recherche de Spotify ? Eh bien la première nouveauté d’Apple Music en semble tout droit inspirée. Baptisée « Concerts Near You » (que l’on peut traduire par « Concerts près de chez vous »), elle propose aux utilisateurs de retrouver les événements live et les dates de tournée de leurs artistes préférés directement dans l’application. Le fonctionnement exact de cette fonction reste un mystère. Mais, selon nos confrères de Macworld, il pourrait s’apparenter à celui de l’option déjà disponible de Shazam, dont Apple est propriétaire.

La deuxième nouveauté s’apparente à la fonction Prompted Playlist de Spotify : alimentée par IA, elle permet de générer des playlists à l’aide d’une simple instruction textuelle – une capacité que possède désormais également YouTube Music Premium. Accessible via le « + » de l’onglet Bibliothèque, celle d’Apple Music s’appelle Playlist Playground et permet de générer une playlist de 25 morceaux avec un titre personnalisé.

L’application propose aussi plusieurs suggestions prédéfinies, parmi lesquelles « musique pour le café du matin ». Au-delà de décrire votre idée ou l’émotion souhaitée, vous pouvez également fournir à l’IA au moins dix chansons pour qu’elle génère la playlist la plus proche possible de vos envies. Les playlists peuvent ensuite être davantage personnalisées. Notons que, d’après nos confrères de TechRadar, posséder un appareil compatible avec Apple Intelligence ne serait pas un prérequis pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité.


