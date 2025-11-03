Google Photos prépare une nouveauté subtile, mais elle va repousser les limites de la recherche d’images

Google s’apprête à introduire des nouveautés dans son application Photos, et plus précisément dans la fonctionnalité de recherche IA qui y est intégrée : Ask Photos. Si l’une de ces options inédites reste encore mystérieuse, son intégration pourrait représenter une extension clé des capacités d’Ask Photos.

Google a pris le virage de l’intelligence artificielle à plein régime et ne compte pas faire demi-tour – au point de l’afficher clairement avec le changement de look de ses applications. Progressivement, la firme de Mountain View introduit Gemini, son IA maison, dans chacune de ses applications. Google Photos ne fait pas exception à la règle.

Google y teste actuellement la fonctionnalité Ask Photos, qui vous permet de gagner du temps dans vos recherches : il suffit de formuler des demandes ou de poser des questions concrètes à l’application, telles que « Trouve la photo sur laquelle je mange des tortillas à Madrid » ou encore « Quelle photo ferait un fond d’écran idéal pour cet automne ? », et l’IA se charge de faire remonter les images correspondantes. Mais Google pourrait pousser les capacités d’Ask Photos encore plus loin.

Google Photos s’apprête à intégrer un bouton dédié à Ask Photos et une nouveauté énigmatique

Pour accéder à cette fonctionnalité qui n’est, pour le moment, accessible qu’aux États-Unis, il faut passer par l’onglet Ask de l’application Google Photos. Mais nos confrères d’Android Authority ont découvert dans le code de la version 7.52.0 de Google Photos une nouvelle méthode d’accès : un bouton dédié accessible directement depuis une photo en cours de visualisation. Appuyer sur ce bouton ouvrirait une fenêtre en bas de l’écran à partir de laquelle il serait possible de taper sa question ou d’utiliser la saisie vocale.

Ce n’est pas tout : nos confrères ont découvert que Google semble développer une nouveauté pour Ask Photos, qui serait baptisée Outfits collection. Pour le moment, on ignore ce que la firme de Mountain View prépare exactement, mais les indices disséminés dans le code suggèrent que cette nouvelle option permettra aux utilisateurs de créer une collection de tenues au sein de Google Photos. Cette fonctionnalité pourrait être liée à Doppl, le service de Google qui transforme votre smartphone en cabine d’essayage virtuelle.

De nouveaux indices et, surtout, le déploiement officiel par la firme de Mountain View permettront de lever le voile sur cette nouveauté. Une chose est sûre cependant, si la fonction Outfits collection est intégrée à l’application Photos, elle marquera une extension déterminante de l’utilité d’Ask Photos.