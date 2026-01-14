Google Photos : la fonction Ask Photos s’apprête à conquérir une nouvelle section clé de l’application

Google Photos dispose d’une fonctionnalité de recherche propulsée par l’IA : Ask Photos. Destinée à faire gagner du temps aux utilisateurs, la firme de Mountain View pourrait bien l’étendre à une autre section clé de l’application, pour une navigation toujours plus intuitive.

La firme de Mountain View a introduit en 2024 une nouvelle façon de rechercher des clichés dans Google Photos : baptisée Ask Photos (ou Demander à Photos dans la langue de Molière), elle a pour vocation de faciliter la recherche en autorisant les utilisateurs à poser des questions en langage naturel. Il s’agit, bien évidemment, d’une fonction alimentée par l’IA maison de Google : Gemini.

S’il s’agissait initialement d’une méthode alternative, le géant de la tech semble finalement vouloir totalement substituer Ask Photos à l’outil de recherche classique de Google Photos : il l’a, en effet, récemment remplacé par un bouton dédié – cette intégration considérée comme agressive a, par ailleurs, suscité un certain mécontentement. Et la firme semble avoir de grandes ambitions pour cette fonction « Ask », qu’elle pourrait étendre à une autre section de l’application.

Google Photos pourrait étendre la fonction « Ask » aux Moments

C’est en tout cas ce que suggèrent des lignes de code découvertes par nos confrères d’Android Authority dans la version Android v7.59 de Google Photos. Ces chaînes de texte mentionnent à deux reprises l’expression « askinstories », qui pourrait faire référence à la catégorie « Moments » de l’application.

Si tel était le cas, ce code laisserait entrevoir l’arrivée de la fonction « Ask » dans l’album Moments. À l’image d’Ask Photos mais confinée à cette section, elle devrait permettre de poser des questions sur des photos, thèmes, personnes ou animaux en particulier.

Autre point important : ces lignes de code contiennent également le terme « prototype ». Cela suggère qu’il pourrait s’agir d’un test interne ou précoce. Le déploiement d’une telle option ne serait, de fait, pas imminent. Un soulagement, peut-être, pour les utilisateurs qui déploraient déjà la disparition du champ de recherche classique au profit de la fonctionnalité Ask – même s’il existe une astuce pour désactiver ce bouton.

Google travaille en parallèle sur d’autres nouveautés qui devraient davantage trouver grâce aux yeux des utilisateurs : une option basique et tant attendue pour les vidéos, ainsi qu’une solution pour aider à préserver l’autonomie des smartphones.