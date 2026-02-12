VIDEO

Le partage via Google Photos devient un jeu d’enfants avec cette nouveauté

Google va mettre fin à une limitation pénible de son application Photos. Elle concerne le partage et devrait faciliter la vie de beaucoup d'utilisateurs. Voici comment ça fonctionnera.

Google Photos
Crédits : 123RF

Dans l'ensemble, il y a peu de choses à reprocher à Google Photos. Les quelques défauts ennuyeux sont corrigés au fil des mises à jour, par exemple celui de la recherche d'images. Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Heureusement pour les utilisateurs de l'application, Google semble vouloir en finir avec ce qui peut agacer ces derniers. Dans la version v7.63.0.867680147 de Google Photos, nos confrères d'Android Authority ont découvert une nouveauté attendue depuis longtemps.

Elle concerne le partage de clichés. Plus précisément quand vous voulez en envoyer un en réponse à un message, que ce soit dans WhatsApp, Messenger ou autres. Actuellement c'est simple : vous ne pouvez pas le faire directement. Il faut télécharger une copie de la photo puis la joindre à la réponse. C'est assez lourd et ça vous oblige à ensuite effacer le doublon de votre smartphone pour qu'il ne prenne pas de la place inutilement. La solution envisagée pour remédier à ça est aussi simple qu'efficace.

Google Photos va grandement faciliter le partage de clichés

Bientôt, quand vous ferez un appui long sur une photo de votre galerie puis que vous sélectionnerez Partager, une nouvelle option s'affichera. À côté de Créer un lien, vous verrez un bouton Copier. Il fonctionne exactement comme vous l'imaginez : le cliché rejoint le presse-papier et n'attend plus que vous le colliez quelque part. Plus besoin téléchargement préalable, tout se fait de manière fluide et intuitive.

Lire aussi – Google Photos : grâce à ce raccourci, fini la galère pour retrouver les photos stockées sur votre smartphone

La copie profite de la définition complète du cliché original, avec une légère compression pour alléger le poids sur les serveurs des messageries. Il est possible de copier seulement une photo à la fois, mais c'est le comportement normal du copier/coller dans de nombreuses applications Android. Plus qu'à attendre un déploiement de l'option via une mise à jour. Celle-ci, comme toujours, n'a pas de date précise.

Source : Android Authority


