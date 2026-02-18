Les VPN obligés de bloquer les services IPTV et de streaming pirates en Espagne, bientôt en France ?

NordVPN et Proton VPN vont devoir bloquer des adresses IP fournies directement par la Liga, d'après une nouvelle décision de justice. La croisade contre les VPN s'intensifie en Europe. 

IPTV Football
Crédits : 123RF

Coup de tonnerre en Espagne. Ce mardi 17 février, la Liga (ligue espagnole de football) et l'opérateur Telefónica ont annoncé avoir obtenu de la justice la reconnaissance de la responsabilité des services VPN dans la diffusion illégale de matchs sur internet. Suite à cette décision, NordVPN et Proton tVPN, deux acteurs majeurs du marché des VPN grand public, vont être contraints d'adopter “les mesures nécessaires” pour rendre inaccessibles les adresses IP qui diffusent illégalement des matchs du championnat espagnol.

Concrètement, la Liga va pouvoir fournir aux deux plateformes des listes de domaines à bloquer, car identifiés comme source de flux piratés. Ce système existe déjà au niveau des FAI, mais peut être contourné facilement par l'usage de VPN. En obligeant les fournisseurs de VPN à rendre eux aussi inaccessibles les services IPTV et de streaming illégaux, les pirates vont avoir plus de mal à délivrer leurs prestations aux clients.

Proton VPN refuse pour l'instant de se plier à la décision de justice

Les entreprises de VPN vont-elles jouer le jeu ? Proton a déjà pris la parole et entend bien ne pas se plier aux exigences de la Liga aussi facilement. “Nous avons pris connaissance de récents rapports concernant des procédures judiciaires en Espagne susceptibles d'affecter les services VPN, notamment Proton VPN. À ce stade, nous n'avions connaissance d'aucune procédure qui aurait pu être en cours avant la publication de ces rapports et nous n'avons été officiellement informés d'aucune procédure ni d'aucun jugement”, a déclaré la société suisse.

“De plus, toute ordonnance judiciaire rendue sans notification préalable aux parties concernées, les privant ainsi de la possibilité d'être entendues, serait nulle sur le plan procédural, en vertu des principes fondamentaux du droit à un procès équitable. Les tribunaux espagnols, comme tous les tribunaux fonctionnant selon l'État de droit, sont tenus par des garanties procédurales qui assurent aux parties une possibilité équitable de présenter leur cas avant qu'un jugement contraignant ne soit rendu”, ajoute Proton dans un communiqué. Autrement dit, n'ayant pas été consulté lors des démarches et n'ayant donc pas pu se défendre, Proton ne reconnaît pas la décision de la justice espagnole.

La lutte contre le piratage fait rage en Espagne, si bien qu'en bloquant massivement des adresses IP partagées par Cloudflare, des sites légitimes se retrouvent inaccessibles. En France, la justice a contraint les VPN à bloquer des noms de domaine, mais il s'agit d'une liste fixe et de nouveaux blocages doivent être validés. En Espagne, la Liga a obtenu le pouvoir de fournir elle-même les sources à bloquer aux fournisseurs de VPN.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Scroller sur son smartphone avant de se coucher n’empêche pas de dormir, une experte démonte le mythe

Faut-il lâcher le smartphone avant de se coucher pour trouver plus facilement le sommeil ? Pas forcément, explique une experte, qui remet en cause certaines croyances. On entend depuis des…

Voici comment Android va sécuriser vos téléchargements grâce à Google Drive

Android s’apprête à renforcer la protection de vos fichiers. Une nouvelle fonction liée à Google Drive arrive avec la dernière mise à jour. Elle concerne directement les documents téléchargés sur…

Messenger.com vit ses derniers jours, on sera obligé de passer par Facebook pour envoyer et lire des messages

Facebook annonce la fermeture de Messenger.com, qui avait déjà perdu son application du bureau. Sur desktop, il faudra donc forcément utiliser Facebook pour répondre à ses messages.  Mauvaise surprise lorsque…

iOS 26.4 : voici comment activer la protection contre le vol d’iPhone sans attendre son déploiement par défaut

Pas de chance : vous vous faites voler votre iPhone. Et là, pas de chance non plus : le voleur connaît votre code d’accès. Il peut donc librement fouiller dans votre appareil,…

L’UE interdit certaines fonctions d’IA sur les ordinateurs de ses employés

Le Parlement européen prend ses distances avec l’intelligence artificielle. Certaines fonctions ont été désactivées sur les appareils professionnels des employés. Cette décision fait suite à des inquiétudes liées à la…

IA

Apple Music : ces 2 nouveautés ont un air de déjà-vu ? Normal, elles ressemblent fortement à celles de Spotify

La firme de Cupertino continue d’enrichir Apple Music. Avec la première bêta d’iOS 26.4, plusieurs nouveautés sont ajoutées à l’application. Toutefois, deux d’entre elles pourraient susciter chez vous un sentiment…

Meilleures tablettes Samsung : quelle tablette choisir en 2026 ?

Vous souhaitez acheter une nouvelle tablette ? Samsung propose un large choix de modèles qui vont de l’entrée de gamme aux tablettes premium. Mais faire le bon choix n’est pas…

Google Messages corrige enfin ce problème qui agace les utilisateurs depuis des années

Google Messages évolue régulièrement avec de nouvelles fonctions. Pourtant, certains petits défauts persistent depuis longtemps. L’un des plus agaçants pourrait enfin disparaître. Google modifie souvent son application de messagerie. Certaines…

France Identité devient plus utile : un nouveau lieu acceptera bientôt l’application comme preuve officielle

Aujourd’hui, il n’y a presque plus besoin de portefeuille physique : tout (ou presque) tient dans notre poche… grâce à notre smartphone. Les applications natives permettent de regrouper numériquement nos cartes…

Le Galaxy S26 Ultra plus performant que l’iPhone 17 Pro Max ? Apple ne domine plus

La domination d’Apple sur les performances mobiles est-elle en danger ? Le Galaxy S26 Ultra propulsé par une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 overclockée fait mieux que l’iPhone 17…