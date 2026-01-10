Google Photos va nous donner plus de contrôle sur la sauvegarde des photos et vidéos

Une nouvelle option de Google Photos va permettre de planifier la sauvegarde de ses photos et vidéos avec plus de précision.

Google continue le déploiement progressif du design Material 3 Expressive au sein de ses applications. Nous vous avons déjà parlé de la nouvelle version du clavier Gboard, voilà que nous avons des informations sur son implémentation dans Google Photos. Mais comme l'a remarqué Android Authority en analysant le code du fichier APK de l'application Google Photos (version 7.58.0.853810532), cette refonte visuelle sera aussi accompagnée d'une nouvelle fonctionnalité.

D'après les constatations du média, le nouveau menu de paramètres de Google Photos, sous Material 3 Expressive, va accueillir un outil de planification des sauvegardes, absent sur la version actuelle. Cette option se trouve tout en bas du menu des paramètres de sauvegarde et est affublée d'une icône de calendrier.

Une nouvelle option pour la sauvegarde Google Photos

Android Authority n'a pu que faire apparaître la fonction dans les paramètres, mais n'a pas réussi à l'activer, ce qui signifie qu'elle est encore en cours de développement. On ne connait donc pas son fonctionnement exact, mais elle devrait permettre de programmer l'importation des photos de l'appareil vers Google Photos à une heure précise ou de définir une fréquence de téléversement (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle…). Pour l'instant, la sauvegarde Google Photos s'enclenche automatiquement dès qu'on est connecté à un réseau Wi-Fi, ou même quasiment en temps réel si on a activé la sauvegarde par données mobiles.

Avoir plus de contrôle sur la planification des sauvegardes de Google Photos peut être intéressant si on n'est pas pressé d'avoir ses fichiers sur le cloud. Cela peut être le cas quand on veut faire le tri de ses photos et vidéos de vacances, de voyage ou d'événement par exemple. Il n'est pas nécessaire que les clichés dont on ne veut finalement pas se retrouvent sur Google Photos, obligeant à les supprimer à la fois en local et sur le cloud par la suite.

Autrement, le passage à Material 3 Expressive améliore la lisibilité des paramètres de sauvegarde de Google Photos. Les options sont divisées en catégories et leurs conteneurs sont bien dessinés. Les icônes à côté de chaque fonction rendent leur identification plus rapide et agréable.