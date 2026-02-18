Quick Share : on connaît enfin les nouveaux smartphones Android compatibles avec AirDrop

À la fin de l’année dernière, Google a rendu ses Pixel 10 compatibles avec AirDrop pour faciliter le transfert de documents entre iOS et Android. Après l’annonce selon laquelle beaucoup plus d’appareils Android deviendraient compatibles avec AirDrop, on attendait de savoir lesquels seraient les prochains. On le sait désormais.

AirDrop Quick Share Apple
Crédits : Google

En novembre dernier, Google a opéré un véritable tour de force en rendant Quick Share, sa solution simplifiée de transfert de fichiers entre smartphones, compatible avec AirDrop – l’équivalent d’Apple. L’annonce de cette interopérabilité inespérée a suscité un véritable engouement chez les utilisateurs. Mais après cette annonce, une question a immédiatement été soulevée : Apple laisserait-il Google interférer avec sa technologie ? La réponse semble être oui.

Force est de constater qu’il ne s’agissait pas là d’un coup d’éclat sans lendemain. Initialement réservée aux Pixel 10, cette interopérabilité est vouée à s’étendre à d’autres terminaux. C’est la firme de Mountain View elle-même qui l’a récemment confirmé. Si elle ne citait pas de modèles spécifiques lors de cette prise de parole, c’est maintenant chose faite.

Voici les nouveaux smartphones qui deviennent compatibles avec AirDrop

Un petit pas pour Google, un grand pas pour l’interopérabilité entre les écosystèmes. L’arrivée de la compatibilité entre Quick Share et AirDrop sur les derniers fleurons de Google n’était qu’une première étape, mais elle a suscité l’adhésion d’autres entreprises, comme Qualcomm qui a déjà évoqué une activation au niveau de ses puces Snapdragon ou encore Nothing qui a tenu à informer que ses équipes planchaient déjà sur le sujet.

Mais quels seront les prochains smartphones Android à bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité ultra pratique ? C’est désormais officiel : ce seront les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold. Le géant de la tech l’a annoncé le 17 février sur son compte X (ex-Twitter) @madebygoogle. Après tout, ce n’est pas étonnant : étant à l’initiative de cette option, il est plus facile pour Google que pour les autres constructeurs de la déployer sur ses appareils.

La publication précise que la compatibilité avec AirDrop « sera progressivement déployée au cours des prochains jours ». Mais Google va encore plus loin concernant Quick Share : l’entreprise s’inspire encore d’Apple en supprimant de sa solution une option historique de partage pour lui faire adopter un fonctionnement similaire à AirDrop afin d’améliorer sa sécurité.


