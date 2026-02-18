Il y aura bien une Audi TT électrique, le constructeur confirme la sortie

Alors que beaucoup s'inquiétaient d'une possible annulation, Audi confirme que sa TT électrique verra bien le jour. L'année de sortie reste la même, mais sans plus de précisions pour le moment.

Audi TT electrique

Tous les fabricants de voitures se sont mis à l'électrique. Certains y sont passés depuis des années, d'autres comme Ferrari se font toujours attendre sur le marché des véhicules propres. Mais ça arrive. Du côté de chez Audi, la Concept C, successeure de la mythique Audi TT en version électrique, doit bientôt débarquer sur nos routes. Depuis quelques jours, les rumeurs enflent pourtant sur une possible annulation du projet.

À la base, c'est chez Porsche que l'on s'inquiète. Le constructeur doit sortir deux “wattures” : la Porsche 718 Boxster et la Porsche 718 Cayman. Sauf que le nouveau PDG arrivé en janvier 2026 envisagerait d'abandonner les deux véhicules pour diminuer les dépenses. Quel rapport avec Audi ? Simple : les deux Porsche et la Concept C partagent de nombreux éléments comme la batterie ou la chaîne de traction. Heureusement, l'éventuelle annulation des unes n'entraînera pas celle de l'autre.

La TT électrique de chez Audi sera commercialisée, c'est une certitude

Face aux articles expliquant cette éventualité, Gernot Döllner, patron d'Audi, a rassuré ses employés dans une lettre diffusée en interne. Le message est clair : “La livraison de la plateforme par Porsche n’est pas remise en question“. La future TT électrique sera donc bien mise sur le marché dans le courant de l'année 2027, comme prévu initialement. Dévoilée au salon de Munich en septembre dernier, elle a montré quelques particularités.

Lire aussi – Plus besoin de câble pour recharger sa voiture électrique, Porsche dévoile son système sans fil

On sait qu'elle sera basée sur une architecture à deux moteurs. La batterie ne se trouvera plus sous le plancher comme c'est l'habitude, mais derrière le conducteur. Un choix permettant d'abaisser la position assise pour des sensations plus semblables à celles d'une voiture sportive thermique. Reste une question en suspens concernant Porsche cette fois : si le fabricant s'engage à livrer sa plateforme, pourquoi ne pas s'en servir sur les modèles 718 prévus ? Après tout, impossible d'économiser sur ce que l'on a déjà développé.

Source : Donaukurier


