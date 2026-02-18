Voici la publicité française pour le Google Pixel 10a, une dernière fuite pour la route

À seulement quelques heures de sa présentation officielle, la publicité française pour le Pixel 10a de Google est diffusée par un leaker. L'occasion de voir sur quoi le fabricant veut mettre l'accent.

Vous reprendrez bien une dernière fuite concernant le Pixel 10a avant de partir ? Nous écrivons ces lignes à quelques heures seulement de la présentation officielle du smartphone par Google. On se demande d'ailleurs ce que la firme de Mountain View va trouver pour captiver les spectateurs tant les leakers nous ont déjà tout montrer ou presque. De sa fiche technique en passant par les différents coloris disponibles, rien ne leur a échappé.

Il en ressort que le Google Pixel 10a est très similaire au précédent modèle de la gamme. Processeur, capteurs photo, batterie… On prend les mêmes et on recommence. Avec quelques subtilités comme par exemple la puissance de charge filaire maximale : 45W attendus pour le 10a contre 23W pour le Pixel 9a. Mais il faut bien marquer les différences pour donner envie aux acheteurs potentiels. C'est justement le but de la publicité officielle.

La publicité française du Pixel 10a se dévoile avant l'heure

Sur le réseau social Bluesky, Roland Quandt publie le clip de 24 secondes mettant en scène le Pixel 10a, en français dans le texte. Sauf pour la phrase d'accroche “Ask more of your phone” avec juste une traduction au bas de l'image. C'est le Coach Photo des Pixel 10 qui a la primeur des fonctionnalités visibles dans la pub. En résumé, l'IA vous donne des conseils pour prendre un meilleur cliché. Viennent ensuite les 4 couleurs disponibles, puis un point sur l'autonomie annoncée à “au moins 30h“.

La vidéo se termine par la phrase “profitez de tout cela à prix réduit“. Si elle peut laisser penser qu'il y aura une baisse de prix par rapport au Pixel 9a, il faut plutôt y voir une comparaison avec le Pixel 10. On s'attend en effet à ce que le Pixel 10a soit vendu aux mêmes tarifs que le Pixel 9a : 549 euros dans sa variante 128 Go et 649 euros pour 256 Go. À moins que Google nous surprenne lors de sa présentation, qui sait ?