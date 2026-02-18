VIDEO

Voici la publicité française pour le Google Pixel 10a, une dernière fuite pour la route

À seulement quelques heures de sa présentation officielle, la publicité française pour le Pixel 10a de Google est diffusée par un leaker. L'occasion de voir sur quoi le fabricant veut mettre l'accent.

pixel 10a

Vous reprendrez bien une dernière fuite concernant le Pixel 10a avant de partir ? Nous écrivons ces lignes à quelques heures seulement de la présentation officielle du smartphone par Google. On se demande d'ailleurs ce que la firme de Mountain View va trouver pour captiver les spectateurs tant les leakers nous ont déjà tout montrer ou presque. De sa fiche technique en passant par les différents coloris disponibles, rien ne leur a échappé.

Il en ressort que le Google Pixel 10a est très similaire au précédent modèle de la gamme. Processeur, capteurs photo, batterie… On prend les mêmes et on recommence. Avec quelques subtilités comme par exemple la puissance de charge filaire maximale : 45W attendus pour le 10a contre 23W pour le Pixel 9a. Mais il faut bien marquer les différences pour donner envie aux acheteurs potentiels. C'est justement le but de la publicité officielle.

La publicité française du Pixel 10a se dévoile avant l'heure

Sur le réseau social Bluesky, Roland Quandt publie le clip de 24 secondes mettant en scène le Pixel 10a, en français dans le texte. Sauf pour la phrase d'accroche “Ask more of your phone” avec juste une traduction au bas de l'image. C'est le Coach Photo des Pixel 10 qui a la primeur des fonctionnalités visibles dans la pub. En résumé, l'IA vous donne des conseils pour prendre un meilleur cliché. Viennent ensuite les 4 couleurs disponibles, puis un point sur l'autonomie annoncée à “au moins 30h“.

La vidéo se termine par la phrase “profitez de tout cela à prix réduit“. Si elle peut laisser penser qu'il y aura une baisse de prix par rapport au Pixel 9a, il faut plutôt y voir une comparaison avec le Pixel 10. On s'attend en effet à ce que le Pixel 10a soit vendu aux mêmes tarifs que le Pixel 9a : 549 euros dans sa variante 128 Go et 649 euros pour 256 Go. À moins que Google nous surprenne lors de sa présentation, qui sait ?


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Samsung double gratuitement le stockage des Galaxy S26 en précommande, bientôt en France ?

En Inde, les utilisateurs réservant leur Galaxy S26 en avance ont droit à une offre particulièrement intéressante. S’ils optent pour la version avec 256 Go de stockage, Samsung leur offre…

Quick Share : on connaît enfin les nouveaux smartphones Android compatibles avec AirDrop

À la fin de l’année dernière, Google a rendu ses Pixel 10 compatibles avec AirDrop pour faciliter le transfert de documents entre iOS et Android. Après l’annonce selon laquelle beaucoup…

Tesla lance la production du Cybercab, mais le plus dur commence

Tesla franchit une étape clé dans sa stratégie autour des robotaxis. Son premier véhicule pensé pour rouler sans conducteur sort désormais d’usine. Mais le véritable défi commence à peine pour…

Google envoie un lien vers un GIF pour adultes à de nombreux iPhone, que s’est-il passé ?

Plusieurs utilisateurs d’iPhone racontent qu’ils ont reçu une notification de l’application Google. À l’intérieur, un lien vers le site de Grok renvoyant à un GIF clairement pas tout public. Nos…

IA

Google I/O 2026 : voici quand se tiendra la prochaine grosse conférence Android et ce qu’on peut en attendre

Google vient d’annoncer la date à laquelle se tiendra sa prochaine conférence I/O. Comme le veut la tradition, on devrait avoir droit à une présentation en profondeur d’Android 17, mais…

Google Photos : un bug empêche la synchronisation des images entre les applications web et mobile

Google continue d’améliorer son application pour la rendre toujours plus utile. Cependant, les utilisateurs signalent depuis quelques jours un dysfonctionnement de l’une de ses fonctions les plus pratiques : la…

Google dévoile le fonctionnement des lunettes Android XR dans un document officiel

Les lunettes Android XR tant attendues se dévoilent enfin. Un document interne de Google révèle leur fonctionnement en détail. Boutons physiques, gestes et interface minimaliste, tout se précise avant leur…

Les VPN obligés de bloquer les services IPTV et de streaming pirates en Espagne, bientôt en France ?

NordVPN et Proton VPN vont devoir bloquer des adresses IP fournies directement par la Liga, d’après une nouvelle décision de justice. La croisade contre les VPN s’intensifie en Europe.  Coup…

Scroller sur son smartphone avant de se coucher n’empêche pas de dormir, une experte démonte le mythe

Faut-il lâcher le smartphone avant de se coucher pour trouver plus facilement le sommeil ? Pas forcément, explique une experte, qui remet en cause certaines croyances. On entend depuis des…

Voici comment Android va sécuriser vos téléchargements grâce à Google Drive

Android s’apprête à renforcer la protection de vos fichiers. Une nouvelle fonction liée à Google Drive arrive avec la dernière mise à jour. Elle concerne directement les documents téléchargés sur…