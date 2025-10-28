Pixel 10a : de nouvelles fuites dévoilent un design qui rappelle (fortement) un autre smartphone

Prochain smartphone milieu de gamme de Google, le Pixel 10a continue de faire parler de lui. Si des fuites précédentes nous faisaient déjà nous interroger sur son attractivité en termes de nouveautés, il semble que côté design le smartphone ait, là encore, un air de déjà-vu.

Alors que la série Pixel 10 vient tout juste de sortir, les regards se tournent déjà vers le Pixel 10a, le prochain modèle milieu de gamme de la firme de Mountain View. Plusieurs informations ont déjà fuité à son sujet et elles n’ont rien de très enthousiasmant.

Malheureusement, les dernières rumeurs ne sont pas là pour nous rassurer. Nos confrères d’Android Headlines et le leaker @OnLeaks ont eu accès à 3 rendus officiels basés sur des fichiers CAD (pour conception assistée par ordinateur) du Pixel 10a et il ressemble beaucoup à son prédécesseur, le Pixel 9a.

Le Pixel 10a risque de beaucoup ressembler au Pixel 9a

Ces rendus fuités montrent un design presque inchangé : un dos en plastique plat, un double capteur photo à l’arrière, des bordures plutôt épaisses à l’avant, des boutons de volume sous le bouton d’alimentation. Le Pixel 10a (à droite) devrait mesurer 153,9 x 72,9 x 9 mm et disposer d’un écran de 6,2 pouces – contre un écran de 6,3 pouces et des dimensions de 154,7 x 73,3 x 8,9 mm pour le Pixel 9a (à gauche). En d’autres termes et à peu de choses près, le prochain smartphone milieu de gamme de Google devrait faire la même taille que son prédécesseur.

Ces images laissent entrevoir une teinte similaire à l’Indigo du Pixel 10 de base, mais rien ne garantit que ce coloris sera l’un de ceux disponibles pour le Pixel 10a. Quant à l’emplacement pour une carte SIM physique visible sur ces fichiers CAD, rien ne garantit qu’il sera présent sur la version commercialisée.

Afin de proposer des smartphones moins chers, il est évident que Google doit faire des compromis, mais en fait-il trop ? La ressemblance du Pixel 10a avec le Pixel 9a va au-delà du design. Les rumeurs évoquent l’absence de téléobjectif, la même puce Tensor G4 – quoi qu’un peu plus rapide –, la même batterie de 5 100 mAh voire un peu plus grande, ou un stockage en UFS 3.1, une technologie qui commence à faire son temps.

Les rumeurs évoquent un tarif avoisinant les 499 $ (environ 429 €) pour la version 128 Go. Seule l’annonce officielle de Google permettra de confirmer – ou d’infirmer – toutes ces rumeurs. À ce propos, la firme de Mountain View pourrait bien, pour la première fois, sortir un Pixel milieu de gamme la même année que le haut de gamme de la même génération. Mais rien n'est moins sûr.