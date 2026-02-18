Le Samsung Galaxy S26 sera capable de transformer n’importe quelle photo en sticker grâce à l’IA

Samsung continue sa tournée de teasing pour le Galaxy S26 avec une nouvelle vidéo montrant les capacités de son IA intégrée. On y aperçoit la photo d'un chiot que l'intelligence artificielle transforme en plusieurs stickers.

galaxy S26 sticker IA

Si vous n'aviez pas compris que le lancement des Galaxy S26 est pour bientôt, Samsung compte bien vous le rappeler tous les jours d'ici là. Depuis la semaine dernière, le constructeur coréen publie à la pelle des vidéos de teasing montrant les principales améliorations qu'apporteront ses prochains flagships. Nous avons déjà eu droit à plusieurs teasers se concentrant sur les performances en photo du smartphone, qu'il s'agisse du zoom ou de ses compétences en photo de nuit.

Dans tous les cas, c'est toujours l'intelligence artificielle intégrée au smartphone qui est mise en avant dans les vidéos. La dernière en date ne fait pas exception à la règle, puisqu'elle s'attarde sur les possibilités de retouche offertes par la technologie. Plus précisément, il est question ici de la fonctionnalité permettant de transformer une photo en sticker. Si celle-ci est déjà disponible dans One UI, elle s'apprête à recevoir une grosse amélioration avec les prochains flagships.

Transformez votre chien en sticker grâce au Galaxy S26

La vidéo montre une photo d'un chiot, sur laquelle est écrite l'inscription “smartphone”. L'utilisateur détoure alors les lettres “smart”, ce qui déclenche une transition vers une toute nouvelle image où le chiot se retrouve transformé en sticker. Mais pas qu'un seul : ce sont plusieurs stickers, toutes des versions différentes du même chiot, qui sont affichés à l'écran. Le message est clair : Galaxy AI permettra de transformer n'importe quel objet en sticker en seulement quelques clics.

Il ne s'agit donc pas simplement de supprimer l'arrière-plan et d'ajouter un contour blanc, mais d'analyser l'objet en question pour en proposer différentes variantes, supposément en fonction de l'émotion que l'on souhaite lui donner. Il s'agit d'une nette amélioration par rapport à la version actuelle de la fonctionnalité, qui nécessite de sélectionner l'objet à la main. Encore une preuve, s'il en fallait une, que Samsung se lance à corps perdu dans l'IA.


