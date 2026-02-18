Google Pixel : le plus gros défaut de la reconnaissance faciale serait en passe d’être corrigé pour devenir aussi bon que l’iPhone

Google serait en train de train de travailler sur un projet secret pour améliorer la reconnaissance faciale de ses smartphones Pixel. Ces derniers souffrent en effet d'un gros défaut par rapport aux iPhone : leur performance en basse lumière.

Avec le Pixel 4, Google introduisait une nouvelle fonctionnalité majeure pour sa gamme de smartphones : la reconnaissance faciale. Grâce à celle-ci, les utilisateurs ont enfin déverrouillé leur téléphone grâce à leur visage. À l'époque, le constructeur avait opté pour des capteurs infrarouges, capteurs qu'il a finalement abandonnés sur le Pixel 5. Il faudra attendre le Pixel 7 pour que la reconnaissance faciale soit de retour, mais cette fois, sans capteurs infrarouges.

Ce petit détail a son importance, puisque ces capteurs sont cruciaux pour obtenir de bonnes performances dans un environnement peu lumineux. À l'inverse, les iPhone ont toujours eu droit à cex fameux capteurs infrarouges pour faire fonctionner Face Unlock. Résultat : ces derniers sont beaucoup plus rapides que les Pixel à se déverrouiller lorsque la lumière est faible. Un défaut que se traînent les smartphones de Google depuis des années… mais qui pourrait bientôt être corrigé.

Google pourrait enfin améliorer la reconnaissance faciale de ses Pixel

Nos confrères d'Android Authority affirment ainsi que Google travaille en interne sur une toute nouvelle technologie de reconnaissance faciale, nom de code Toscana. Celle-ci serait intégrée aux prochains smartphones Pixel et PC Chromebook. La source anonyme n'a pas fourni plus d'informations techniques sur cette technologie, mais affirme que des tests sont d'ores et déjà menés au sein de Google sur des Pixel avec un simple poinçon dans l'écran.

Autrement dit, cette nouvelle technologie ne devrait pas ajouter d'autres capteurs, du moins visibles sur la face avant. Si capteurs infrarouges il y a, ce qui est très probable, ces derniers seraient donc cachés sous l'écran. Quoiqu'il en soit, toujours d'après Android Authority, cette amélioration permettrait aux Pixel d'égaler les performances des iPhone en termes de vitesse de déverrouillage dans un environnement peu lumineux. Nous aurons peut-être droit à des informations plus concrètes lors de la prochaine conférence Google I/O, en mai prochain.