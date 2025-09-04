Cette nouveauté de Google Maps sur les montres connectées Wear OS va vous changer la vie

L'interaction entre le smartphone et la montre connectée s'améliore lorsqu'on lance un trajet sur Google Maps depuis son mobile. En outre, Gemini arrive sur Wear OS.

Google vient d'annoncer de nombreuses nouveautés à venir pour Android. La firme s'est attardée sur des fonctionnalités liées à l'IA et Gemini, ainsi que sur le nouveau design Material 3 Expressive, mais il y a aussi quelques petites améliorations bienvenues pour les propriétaires d'une montre connectée sous Wear OS.

“Continuez la navigation sur votre montre Wear OS pour un guidage fluide sur tous vos appareils. Désormais, lorsque vous lancez la navigation à pied ou à vélo depuis votre téléphone, Google Maps l'affiche automatiquement sur votre montre connectée”, explique Google.

Gemini débarque sur Wear OS

Jusqu'ici, il fallait réaliser une manipulation pour afficher le trajet de Google Maps sur sa montre depuis son mobile, ou activer une fonction pour partager automatiquement un itinéraire entre les deux appareils, ce qui ne fonctionnait pas toujours dans le sens smartphone vers smartwatch. À présent, il s'agit du comportement par défaut, ce qui devrait rendre bien des services à bon nombre d'utilisateurs pour accéder rapidement à son trajet sans avoir à sortir son smartphone. Le déploiement de cette fonctionnalité a déjà débuté.

Pour que la synchronisation fonctionne entre les deux appareils, il faut :

Autoriser le suivi de la position sur votre téléphone et votre montre connectée.

Que le mode Économie d'énergie ne soit pas activé.

Que l'unité de distance paramétrée soit identique sur le mobile et la smartwatch.

Que la montre connectée soit sous Wear OS 3 minimum.

L'autre nouveauté pour Wear OS est l'intégration de l'assistant IA Gemini. “Parlez naturellement pour obtenir des réponses et des idées, effectuer des tâches sur plusieurs applications ou mémoriser des détails importants comme l'endroit où vous vous êtes garé, le tout depuis votre poignet”, décrit Google pour mettre en avant l'intérêt d'accéder à Gemini depuis sa montre.

Gemini est disponible sur Wear OS 4 et versions supérieures. Plutôt que de lancer un itinéraire sur Google Maps depuis son smartphone pour qu'il s'affiche sur sa montre, une alternative est de demander un trajet au Gemini de Wear OS, qui sera, on l'espère, plus performant que la commande vocale intégrée à l'app Google Maps.