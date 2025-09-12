Wear OS 6 : dites adieu à cette appli emblématique de Google sur vos montres connectées

Qui dit nouvelle version de Wear OS, dit généralement nouveautés. Mais les mises à jour conduisent parfois à l’abandon de certaines fonctionnalités, jugées désuètes ou inutiles. C’est le cas de cette application de Google qui va disparaître des montres connectées sous Wear OS 6.

Wear OS 6, la dernière itération du système basée sur Android 16, devrait bientôt être déployée. Au-delà de la refonte graphique majeure grâce au design Material 3 Expressive et d’une amélioration significative de l’autonomie, elle apporte son lot de changements.

Parmi eux, des améliorations apportées au cadran, telles que la prise en charge de l’affichage de photo. Mais nos confrères d’Android Authority ont également noté la disparition d’une application historique de Google avec Wear OS 6.

Cette application phare de Google disparaît des montres connectées sous Wear OS 6

La firme de Mountain View a annoncé que son application Météo intégrée ne serait plus disponible sur le Play Store pour les montres connectées dès leur passage à Wear OS 6 et les versions ultérieures. Google justifie cette décision par le fait que de nombreux fabricants de montres connectées – comme Samsung, OnePlus ou Mobvoi – proposent déjà leur propre application météo.

Les utilisateurs sont donc invités à se tourner vers ces applications intégrées par les constructeurs ou vers des applications tierces disponibles sur Wear OS. En revanche, si l’application est installée avant la mise à jour vers Wear OS 6, elle restera utilisable. Google précise aussi que pour les montres sous Wear OS 5 et antérieures, son application Météo sera toujours téléchargeable et utilisable depuis le Play Store.

Quant aux Pixel Watch, elles profiteront automatiquement de la nouvelle application Pixel Weather dès qu’elles tourneront sous Wear OS 6 (et les versions futures). Si elle reprend la présentation de l’ancienne application Météo, elle adopte le nouveau design Material 3 Expressive de Google.

Et plutôt que de consulter une application météo, les utilisateurs pourront toujours demander à Gemini (ou Google Assistant) le temps qu’il fait ou les prévisions sur leurs montres dotées de Wear OS 3 ou des versions supérieures.