Wear OS : Google s’attaque enfin à la limitation la plus frustrante de Gemini

Au fur et à mesure que Google déploie Gemini sur les différents appareils de son écosystème, il doit également faire face aux critiques liées aux manques et aux bugs. Les utilisateurs déplorent par exemple une limite des plus frustrantes de l’assistant IA sur Wear OS, mais il semble que la firme de Mountain View travaille actuellement à la corriger.

Google a entamé le déploiement progressif de Gemini sur les différents appareils de son écosystème. L’IA s’est imposée sur les smartphones et les ordinateurs, et elle vient désormais remplacer Google Assistant sur Google TV, ainsi que sur Wear OS. La firme de Mountain View prévoirait de l’intégrer à d’autres environnements, tels que Android Auto.

Cette approche permet à la firme de Mountain View de travailler sur des bugs ou des manques signalés par les utilisateurs. Et concernant l’assistant IA de Google, plusieurs revendications ont déjà été formulées et l’application Gemini sur Wear OS ne fait pas exception. Mais la firme pourrait bientôt corriger l’un de ses problèmes les plus frustrants.

Google plancherait sur une véritable utilisation mains libres de Gemini sur Wear OS

Puisque Gemini est censé remplacer Google Assistant, la comparaison entre les deux est inévitable. Et l’une des restrictions qui agacent le plus les utilisateurs avec Gemini sur Wear OS est l’impossibilité d’en avoir un véritable usage mains libres, puisqu’il faut sans cesse rappuyer sur le bouton micro pour poser une nouvelle question. Cette critique concernant Gemini n’est, par ailleurs, pas inédite. Mais Google semble travailler pour remédier à cela.

C’est en tout cas ce que suggère une ligne de code repérée dans la dernière version (1.26.6.804623660) de l’application Gemini pour Wear OS. Selon nos confrères de BGR, elle pourrait bientôt prendre en charge le mode micro ouvert. Cette fonctionnalité permettrait de réduire le nombre d’interactions manuelles avec le bouton micro. Nous ignorons cependant comment elle pourrait fonctionner en pratique, puisque ceux qui ont découvert cette ligne de code, somme toute instructive, ne sont pas parvenus à activer cette nouvelle option.

Pour le moment, cette nouveauté n’a rien d’officielle : Google n’ayant pas confirmé son arrivée, rien n’indique quand elle sera déployée, ni même si elle le sera un jour. Quoi qu’il en soit, ce type de trouvaille indique que la firme de Mountain View explore des solutions pour corriger les lacunes ou les bugs de ses produits.