Fini le cauchemar des recommandations sans intérêt : YouTube teste une solution audacieuse pour (enfin) sauver votre page d’accueil

Vous ne pouvez plus voir votre page d’accueil YouTube en peinture tant les vidéos proposées n’ont aucun rapport avec vos goûts ? Vous n’êtes pas le seul et YouTube en a conscience, c’est pourquoi la plateforme vidéo teste une solution visant à vous offrir une expérience davantage personnalisée.

YouTube s’est imposé comme l’une des plateformes vidéo incontournables, certains l’utilisant même en fond sonore de leur vie quotidienne. En ce sens, son contenu se substitue parfois aux séries de « repassage », que l’on regarde d’un œil et que l’on écoute d’une oreille pendant qu’on effectue une tout autre activité. Résumer YouTube, qui va bientôt avoir droit à sa propre messagerie, à cet usage serait tout de même réducteur : on y trouve également des tutoriels, des documentaires, du divertissement… Bref. La plateforme est un puits – non pas de science – de contenus inépuisables.

Reste que, au niveau des recommandations, les vidéos proposées ne sont pas toujours les plus pertinentes. La page d’accueil en est l’incarnation même : il suffit que vous vous laissiez porter par votre curiosité et cliquiez sur une vidéo qui traite de la reproduction des abeilles pour que, soudainement, la plateforme pense que vous êtes apiphiles (ceux qui apprécient les abeilles, donc) et que tout le contenu de la page d’accueil tourne autour de ces petites bêtes pollinisatrices. Pour résoudre ce problème, YouTube teste actuellement une solution pour remettre de l’ordre dans votre page d’accueil.

YouTube teste un flux personnalisé pour rendre votre page d’accueil moins chaotique

Cette solution ? Un flux personnalisé. Selon nos confrères d’Android Authority, les utilisateurs sélectionnés pour l’expérimentation voient un nouvel onglet, baptisé « Votre flux personnalisé ». Il est situé sur la page d’accueil de la plateforme, juste à côté du bouton classique « Accueil ».

Si YouTube a déjà testé des solutions pour personnaliser votre flux selon vos habitudes de visionnage, la plateforme entreprend cette fois-ci une expérience plus audacieuse que de « simples » réglages algorithmiques. Ce flux personnalisé est en réalité alimenté par un chatbot IA : il suffit de lui dire ce que vous voudriez voir davantage (ou moins voir) sur votre page d’accueil pour que l’application ajuste vos recommandations sans délai.

Cette expérimentation menée par YouTube s’inscrit dans ses efforts pour vous offrir plus de contrôle sur votre expérience. Si le test est couronné de succès, YouTube pourra déployer cette solution auprès grand public.